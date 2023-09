Xóchitl reitera invitación a Ebrard para unirse al Frente Amplio

Entrevistada por medios al término de su participación en el Primer Informe de Gobierno del gobernador de Durango, Esteban Villegas, la candidata presidencial detalló que "las puertas están abiertas", aunque reconoció que no ha podido entablar un diálogo con el exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

"Ya sabe que aquí están las puertas abiertas. No he tenido tiempo de estar en la ciudad, no me han dejado, yo espero que podamos dialogar pronto, ya he mandado unos puentes, hay un puente y estamos en ese puente tratando de tener un diálogo", declaró.