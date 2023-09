IECM da inicio al proceso electoral en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

En Sesión Extraordinaria, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, solicitó a los partidos políticos conducirse con civilidad, respeto y apegados a la ley durante este proceso electoral, y no caer en violencia.

Comentó que las contiendas electorales siempre tienen un fuerte grado de complejidad, pues la postura de los partidos por proponer agendas atractivas y estrategias ganadoras será una actitud cotidiana en este proceso, y los debates y discusión estarán en la vida de todos y cada uno de nosotros.

"Esto es parte de vivir en democracia y lo celebro, la discusión no es contraria a la democracia, siempre que sea informada y respetuosa. La confrontación, cuando es de ideas y propuestas, siempre será positiva para la opinión de los votantes; sin embargo, quiero ser muy clara: todo en el marco de la ley y el respeto a los derechos de todas las personas. La civilidad de los actores políticos es indispensable, partidos y personas candidatas deben dar lo mejor de ellas, pero en el ámbito de nuestro marco legal y comportamiento ético", sostuvo.

Recordó que en este proceso electoral tendrán nuevas responsables como permitir el voto de personas en prisión preventiva y en estado de postración; además, deben estar pendientes de cumplir la Ley 3de3 para evitar que los violentadores de mujeres accedan a un cargo de elección popular.

En este sentido, la consejera Sonia Pérez señaló que pese al recorte presupuestal y de áreas, el IECM está listo para garantizar que el voto de los ciudadanos se respete. De igual forma, pidió a los actores políticos y candidatos, conducirse en el marco de la ley.

Mauricio Huesca pidió que no haya polarización y violencia, y aseguró que las próximas elecciones tienen un blindaje electoral.

Por su parte, el representante de Morena en el IECM, Eduardo Santillán, precisó que debe haber debate ríspido y de contraste para que la ciudadanía pueda tomar una decisión correcta, pero subrayó que esto no debe ser pretexto para que exista la violencia y mucho menos la violencia política en razón de género.

Asimismo, pidió al árbitro electoral no ser la nota porque ellos no juegan; y llamó a los gobiernos a no caer en las viejas prácticas de la compra de votos.

El representante del PAN, Andrés Sánchez, llamó a enfocar positivamente las pasiones durante la contienda, y demandó que no haya una elección de Estado. "En términos boxísticos, hay tiro, tenemos los guantes puestos, pero no daremos golpes por debajo del cinturón".

Parte de lo que veremos en este proceso electoral se vivió en esta Sesión Extraordinaria, hubo descalificaciones entre los representantes del PAN y Morena.

En total se elegirán 287 cargos: Jefatura de Gobierno, 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 204 concejalías.

Con un corte al 31 de julio, se tenía una lista nominal de ocho millones de personas en la capital del país, y el IECM prevé instalar 13 mil 611 casillas en la próxima elección e imprimir más de 26 millones de boletas electorales.