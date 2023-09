Morena ya eligió a sus 4 "corcholatas" para la CDMX

Los nombres de estos dos hombres y dos mujeres serán enviados a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que sean incluidos en esta encuesta final, que se realizará a principios de noviembre, para designar a quien eventualmente se convertirá en la candidata o candidato del partido a la Jefatura de Gobierno.

En total se registraron 32 personas en la Ciudad de México para este proceso interno (ocho mujeres y 24 hombres) y por unanimidad el Consejo Estatal eligió a los cuatro perfiles antes mencionados; no obstante, los 28 restantes aún aspiran a llegar a la encuesta final.

De acuerdo con la convocatoria de Morena, del 29 de septiembre al 29 de octubre, la Comisión Nacional de Elecciones realizará el levantamiento de encuestas de reconocimiento para incluir hasta dos perfiles más en la encuesta definitiva, es decir, que podría haber seis finalistas.

"No significa nada, más que tener la simpatía de los consejeros, el hecho de ser electo entre las propuestas que los Consejos Estatales harán a la Comisión de Elecciones, pero no representa algún tipo de exclusión o que se quede fuera quien no salga de entre esos cuatro, por eso habrá la encuesta de recogimiento: no se va excluir a nadie a la mala, no se va a excluir a nadie por sectarismos", dijo el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, hace unos días.