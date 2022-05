Papá de Debanhi Susana reclama los videos faltantes de la empresa de tráileres Alcosa

En conferencia de prensa, en el exterior de los patios de la firma de transporte de carga, a donde la chica de 18 años se dirigió la madrugada del 9 de abril, antes de desaparecer, el papá reiteró que cree que ella fue asesinada y que son claves para determinar la verdad unos ocho o nueve minutos que no han sido revelados por la videograbación de ese lugar a donde ella acudió para pedir ayuda.

"En Alcosa no me justifican el faltante de varios minutos que son importantes y claves para desmenuzar este rompecabezas. Ya tenemos muchos días pidiéndoles. (...) Estamos pidiendo un tiempo muerto que no se ve en las cámaras que se activan con sensores de movimiento", explicó.

Al señalar que Debanhi fue privada de la vida y luego arrojada en el interior de la cisterna del inmueble, donde fue encontrada sin vida, dijo que no hay explicación lógica de la forma en que fue localizada, pues en un par de fosos fueron encontradas diversas pertenencias, lo que le mueve a pensar que su hija no pudo arrojarlas antes de caer.

"Me dicen que son videos que se perdieron, pero se deben de recuperar. No me pueden decir eso. Toda evidencia se puede recuperar y más ahorita que hay mucha tecnología. No nos pueden salir con que se salió o que se suicidó (Debanhi)", dijo en el exterior de Alcosa, en Escobedo, ubicada a menos de 100 metros del motel, sobre la Carretera a Nuevo Laredo.

Señaló que personas que desconoce pretendieron desviar la atención de la investigación del caso, con el hallazgo el jueves de una credencial expedida por el SNTE y que fue encontrada en una jardinera de los Condominios Constitución, un documento que carece de mayor relevancia en la investigación.

Consideró sospechoso que fuera encontrada la identificación sin deterioro en el lugar, pese a que ya habían revisado el punto, lo que hace suponer que fue colocada ahí por personas que no quieren que se conozca la verdad sobre la investigación.

Luego de reconocer que el caso de Debanhi ya se convirtió en un circo mediático, Escobar Salazar dijo que la autopsia segunda, que fue efectuada paralela a la oficial, fue patrocinada por sus familiares que aportaron el recurso económico para los especialistas que la realizaron, por lo que desconoce cuánto costó.

Señaló que no puede revelar aún su contenido, pues espera que la Fiscalía Especializada en Desapariciones la coteje para que obtengan conclusiones sobre la forma en que murió la estudiante de la UANL; que pereció a causa de una contusión profunda en el cráneo.

De igual forma rechazó que él hubiera aportado los 100 mil pesos de recompensa que ofreció la comisión Local de Búsqueda de Personas para localizar a su hija, aunque consideró extraño que, al contar esa dependencia con 5 millones de pesos, únicamente hayan ofrecido gratificación por encontrar a su hija y la misma cantidad por Yolanda Martínez Cadena, desaparecida el 31 de marzo de este año.

Consideró que con esa cantidad podrían darse recompensas para 50 personas, aunque dijo desconocer porque no se lanzaban esos ofrecimientos entre la ciudadanía.

En una carta que difunde esta tarde Alcosa alega que ya entregó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, todo el material videograbado en DVR el día en que Debanhi desapareció.

"Las infundadas expresiones del señor Mario Escobar, entremezcladas con teorías conspirativas de youtubers irresponsables han provocado una campaña de odio contra la empresa que ya tuvo como resultado una amenaza creíble de incendio de sus instalaciones en el Estado de Jalisco que provocó el desalojo del personal", dice la carta firmada por Pedro Raúl Lara García asesor jurídico de Transportes Internacionales Alcosa SA de CV.