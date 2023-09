Paran otra vez transportistas de Tizayuca tras asesinato

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni una semana duró el servicio de autobuses en Tizayuca, Hidalgo, pues este jueves transportistas guardaron las unidades y volvieron a entrar en paro luego de que de nueva cuenta asesinaran a un chofer.

El sábado pasado, tras un bloqueo a la Autopista México-Pachuca que duró cerca de nueve horas, operadores del transporte público levantaron el paro que mantenían desde el miércoles 30 de agosto, después de que una de sus unidades fuera incendiada, presuntamente, por un grupo criminal que los extorsiona y les obliga a pagar "derecho de piso".

El viernes, autoridades de los tres niveles de Gobierno se reunieron con los choferes y llegaron a acuerdos entre los que se encontraban brindar medidas de seguridad, e incluso se observó a la Guardia Nacional vigilar su trayecto, pero este jueves un chofer identificado como Daniel "N" fue baleado y más tarde perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 29 de la Autopista México-Pachuca con dirección a Hidalgo, a la altura de la Colonia Esmeralda, en territorio del Municipio de Tecámac, en el Estado de México.

De acuerdo con testigos, los malhechores abordaron la unidad marcada con el económico 170 propiedad de Autobuses México-Tizayuca, en la parada de la "30-30", y asaltaron a los pasajeros.

Posteriormente, con arma en mano, los sujetos obligaron a bajar a los usuarios, para después rociar la unidad con combustible y dispararon contra el conductor, quien todavía bajó del autobús para pedir ayuda médica, pero pereció en el asfalto.

Compañeros del transportista asesinado sostienen que no se trata de un asalto cualquiera, sino que el modus operandi es el usado por quienes los tienen amenazados desde hace más de un año, pues señalaron que -de no haber sido ellos- no hubieran rociado con gasolina la unidad y no hubieran disparado al conductor.

"Es un mensaje porque están enojados porque fuimos con las autoridades y les dijimos que ni un peso más", comentó a REFORMA uno de los conductores.

"Asesinan a compañero en la México-Pachuca a la altura de Ojo de Agua, Estado de México", lamentó en redes sociales Autobuses México-Tizayuca.

En la publicación etiquetó al Presidente Andrés Manuel López Obrador; a la ahora elegida para buscar la Presidencia de México de mano de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum; y al Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo.

El 6 de junio pasado fue asesinado un chofer de la misma línea de transportes en Tizayuca, Hidalgo, con lo que suman dos muertes de transportistas en menos de tres meses.

Los representantes de choferes se encuentran reunidos esta mañana con autoridades de distintos niveles, quienes los conminan a levantar el paro, mientras los afectados exigen medidas más estrictas y que cumplan sus promesas.

"Únete a una oración por todos los conductores que sufren violencia y son privados de su vida en todo el país. #HazloViral solo por llevar el sustento a sus hogares", externó Autobuses México-Tizayuca.