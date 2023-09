Denuncia Daniela Castro hackeo a cuenta de su hija

MONTERREY, NL.-Como toda madre, la actriz Daniela Castro "sacó las garras" para defender a su hija Daniela luego de que fue víctima de un hacker que se metió en su cuenta oficial de Instagram.

El robo fue denunciado a la policía cibernética, pero también la actriz lanzó un contundente mensaje a través de un video en el que denunció públicamente la cuenta de la persona que violó la privacidad de Danka, nombre artístico de su hija.

Castro pidió a los usuarios de las redes tener mucho cuidado porque está lleno de estafadores, además mostró indignación, pues dijo estar "asqueada" por lo sucedido a Danka, de 20 años.

"Quien haya sido, voy a dar contigo, eso sí te lo juro. Y no permito que nadie se meta con mis hijos", expresó la actriz de Cadenas de Amargura.





En entrevista, Castro indicó que desde que hackearon a su hija siguió los pasos respectivos para denunciar el delito.

"Me han comentado mucho que hay como un grupo de gente queriendo estafar, y ahora le tocó a mi hija. Reportamos con la policía cibernética, y para empezar esta tipa ya cerró la cuenta que hackeó de Daniela y la de ella", contó.

"Lo hizo después del mensaje que envié. Digo, es que te toquen a un hijo... para mí es una violación a tu privacidad, es como si yo me meto a tu teléfono a espiar. Se me hace tan bajo, con tan poco sentido. No comprendo qué gana esta gente psicópata que no tiene nada qué hacer".

Señaló además que la cuenta de su hija fue intervenida el martes.

"Y provocó a mi hija mucha frustración, indignación, sentimiento, y sobre todo es un gran trabajo llegar a tener los 'followers' que sean. Es muy respetable, cada quien va haciendo su camino. Yo no soy muy de redes, no creas que me gusta mucho sacarme fotos", aseguró.

"La policía cibernética nos ha dado muy buena atención hasta este momento. Todavía no nos han regresado la cuenta de Danka, pero todo lleva un proceso. Deben tener muchísimos casos".

La hija de Castro sigue los pasos de su famosa mamá, protagonista de exitosas telenovelas como Cadenas de Amargura y Cañaveral de Pasiones, pues también es actriz.