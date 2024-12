Niegan investigación contra alcalde de Comitán tras detención de poli

Por: El Universal

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, dio a conocer que, por la detención de 46 elementos de la Policía Municipal de Comitán entre ellos, cuatro mandos, presuntamente vinculados al crimen organizado, el alcalde del lugar, Mario Antonio Guillén Domínguez, no está sujeto a la investigación que tiene a su cargo el Ministerio Público.

En conferencia de prensa explicó que el domingo se llevó cabo un operativo en contra del narcomenudeo, pero derivó en un conflicto con el cierre de carreteras y caminos en la localidad fronteriza de Comitán, lo que provocó que 92 elementos de la Policía Municipal fueran arrestados, así como 30 civiles.

A cuatro días de los hechos y el cierre de 38 narcotienditas que operaban las 24 horas, en varios puntos de la localidad, al alcalde Mario Antonio Guillén, no se le investiga. "Hasta este momento no tenemos dentro de la investigación, alguna relación o algún indicio, para poder señalar la participación del alcalde. No está él, en estos momentos, sujeto a investigación, por estos hechos".

"La operación de Comitán fue una operación contra el narcomenudeo. Originalmente esa era la acción, (pero) derivado del operativo, se llevaron a cabo otras conductas delictivas que ameritaron la actuación de la Fuerza de Reacción Inmediata", explico el Fiscal.

Fue entonces que el grupo de Reacción Inmediata procedió a liberar las vías de comunicación, pero durante el operativo algunos servidores públicos intentaron impedir el trabajo de la Policía Estatal. "Así también, como algunos servidores públicos municipales que no permitían el acceso al sistema de videovigilancia".

Cuando se le preguntó sobre la detención de algunos hombres y mujeres, que sus familiares han dicho que "son inocentes", el Fiscal aseguró que confía en el trabajo de la Policía. "Yo confío, por supuesto, en la labor de la policía. Ellos rinden un informe policial homologado donde nos señalan las circunstancias de modo tiempo, lugar de como fueron detenidas las personas derivadas de ello".

"Nosotros actuamos dentro de la integración de la carpeta de investigación. La Policía encontró a todos los civiles que fueron presentados ante el Ministerio Público, en el hecho violento que ya es por todos conocido", aclaró.

Detienen a 3 agentes de la Policía de Investigación

Llaven anunció la detención de tres agentes de la Policía de Investigación y dos civiles, implicados en el robo de vehículos y extorsión, en el municipio de San Fernando.

Durante el operativo fueron asegurados cinco vehículos de las marcas Ibiza, GMC, RAM, y Volkswagen.

Los Policías de Investigación detenidos son: Carlos "N", Julio "N", Carlos "N", mientras que los civiles, Carlos "N", Julio "N", Carlos "N", Alejandro "N" y Santifi "N".