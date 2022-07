Pedirá gobierno disculpa pública a familia de ingeniero asesinado

El evento será este viernes 8 de julio en la sede de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Río Bravo. La disculpa pública es en respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Este caso se mantiene en la impunidad ya que 5 de los 8 policías estatales presuntos responsables del homicidio continúan prófugos, entre ellos, el comandante Luis Enrique Contreras Izaguirre.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas detuvo a los agentes Adán Wilfredo Martínez Hernández, Oscar Alberto Ocampo Olea y Luis Roberto Jaramillo Cedillo. Todos fueron vinculados a proceso. Los primeros dos se encuentran recluidos en el penal de Reynosa y el último en Victoria.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una indagatoria por el homicidio, de la cual emitió una recomendación donde señala omisiones de 2 elementos de la Fiscalía y la responsabilidad por parte de 8 policías, que estaban al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

La investigación de la CNDH arrojó datos precisos del caso. El 7 de febrero, el Ministerio Público de la FGJ adscrito a Río Bravo inició la carpeta de investigación, con las primeras pruebas y testimonios de la familia. La primera decisión del Ministerio Público fue vincular solamente a elementos de dos de las cuatro patrullas que encontró al llegar a la escena del crimen.

Dicha actuación impidió conocer el grado de participación y deslindar las responsabilidades penales.

Un mes después, el 16 de marzo, uno de los policías que condujo la patrulla 2 dio su testimonio de la noche del 7 de febrero a la CNDH:

"Como un minuto después posterior a que se inspeccionara el área me acerqué a la camioneta blanca, observando a un joven sin vida, tirado a un costado de la camioneta del lado del copiloto, en esos momentos ya habían arribado también unidades de la Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, en ese momento, el comandante [AR2] le ordenó a [AR4] y [AR3], que bajaran un arma larga tipo cuerno de chivo que estaba en los asientos traseros de la unidad [patrulla 2] esta arma no es de la que nos proporciona la dependencia de Seguridad Pública, y desconozco de donde la obtendría el Comandante [AR2], (...), el comandante [AR2] ordenó que dicha arma se la entregaran a los compañeros de Reynosa, posteriormente llegaron de periciales y me acerqué a donde estaba la persona fallecida y observé que el arma que antes mencioné estaba en las manos del cuerpo sin vida, desconociendo quién se la haya colocado, aclarando que cuando lo vi por primera vez el cuerpo no tenía el arma en sus manos (...)", refiere el policía testigo.