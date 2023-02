Ofrecen a Biden TP-01 a cambio de aeronaves de PC

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal contó que la propuesta la realizó al Presidente Biden durante su visita a la Cumbre de Líderes de América del Norte el mes pasado.

"Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender, porque es tan lujoso. Ahora que vino el Presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle -no está viendo las mañaneras pero a lo mejor le informan- que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso, me dijo que lo iban a ver", comentó López Obrador.

El titular del Ejécutivo federal aseguró que el TP-01 se encuentra en perfectas condiciones y con mantenimiento constante.

"Entonces, ahí está la posibilidad. Al avión se le esta dando mantenimiento constantemente, esta en perfectas condiciones", afirmó.

Sin embargo, cabe señalar, que unos 150 aviones y helicópteros de las 330 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana requieren de mantenimientos de algún tipo, refacciones o supervisiones mayores para alargar su vida útil, incluido el avión presidencial, el cual -aunque no se utiliza para ninguna misión militar- ya requiere de una inspección mayor a sus motores y fuselaje.



Un documento del pasado 28 de julio de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) indica que el erario todavía tiene que pagar mil 725 millones de pesos más intereses a Banobras, por el arrendamiento financiero del avión presidencial que el Presidente mandó guardar en un hangar en diciembre de 2018.

Sólo para mantener el hangar donde se guarda la aeronave se requirió este año el desembolso de 82 millones de pesos, mientras que el mantenimiento en el periodo diciembre 2018 a diciembre de 2019, costó 30 millones de pesos.