Asesinan a periodista; noveno crimen del año

Siendo el país más inseguro para ejercer el periodismo, ayer fue privado de la vida el noveno periodista en lo que va del presente año y el 43 en lo que va del presente sexenio. Tamaulipas no ha sido la excepción, y al estar en el tercer lugar en generación de violencia es un estado silenciado, han señalado algunas organizaciones nacionales e internacionales.

Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando se escucharon unos 10 disparos en la colonia Francisco Sarabia, de Ciudad Juárez, Chihuahua; fueron para acabar con la vida de Ismael Villagómez, a quien sus amistades le decían "El Tiger".

Habría que señalar que este año el primero en ser asesinado fue Gerardo Torres Rentería, en el estado de Guerrero, le siguieron Abisaí Pérez, en Hidalgo; luego Ramiro Araujo Ochoa, en Baja California.

La lista sigue con Carlos Acosta, en la Ciudad de México; Marco Aurelio Ramírez, en Puebla; Luis Martín Sánchez, en Nayarit; Nelson Matus, en Guerrero y Jesús Gutierrez, en Sonora.

No hay que dejar de recordar a quien fue un padre, esposo, hijo, hermano y periodista ejemplar en Tamaulipas, no sólo lo mataron a él, sino también a su hija. Antonio de la Cruz iba a dejar a su hija a la escuela, pero ya no la alcanzó a llevar.

De la Cruz forma parte de los 17 periodistas asesinados en el 2022, en donde el estado más peligroso para ejercer el periodismo es Veracruz, en donde han asesinado al menos a 33 periodistas, de los cuales, al menos 15 de los casos han quedado impunes, no sin dejar de señalar que al menos en este año tres se encuentran en calidad de desaparecidos.

Aquí aún recordamos a seis de quienes ya nada se supo; sus familias tuvieron que migrar. Uno de los dos factores más importantes que han ocasionado el asesinato de periodistas es la pugna de grupos antagónicos, mientras que siguen ocupando los funcionarios públicos el primer lugar en la violencia contra la prensa.



Manipulación y opacidad

- Una forma de poder salvar la vida de los periodistas que están bajo violencia es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual es manejado por expolicías federales ligados a Genaro García Luna y una empresa en la que éste es socio y la cual brinda todos los servicios, desde la asignación de la más mínima medida, hasta la renta de vehículos blindados, casas habitacionales y servicios de escoltas.

- Son estos funcionarios quienes han estado manipulando algunos procedimientos.