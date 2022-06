"No vamos a permitir que EU utilice como piñata a nuestros paisanos"

"Lo que más importa es que se sientan protegidos, defendidos por el Gobierno de México, por su gobierno, y eso lo estamos haciendo. Cada vez es más el respeto a los migrantes en Estados Unidos a nuestros paisanos", dijo y agregó:

Y cuidamos de que no haya maltrato, de que no haya discriminación y, ya lo he dicho aquí y lo repito, no vamos a permitir que ningún candidato, ningún partido, con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los mexicanos, a nuestros paisanos y a los migrantes en general. Ya se terminó ese tiempo de que se guardaba silencio", indicó AMLO.

Incluso, señaló que en Estados Unidos existen grupos muy racistas que utilizan la xenofobia, es decir, el odio hacia los extranjeros para obtener votos.

"Eso lo hemos estado combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo, eso es lo fundamental. Entonces, decirles a los paisanos que, aunque yo no pueda reunirme —no es que no lo desee, sino hay ciertas circunstancias— de todas maneras, ellos están representados en su gobierno", sostuvo el mandatario mexicano.

Luego, consideró que su gobierno defiende los derechos de los migrantes, defiende al pueblo de México y a la nación.

"Yo, la verdad, tengo comunicación permanente con los migrantes en general, porque hay muchas organizaciones, hay asociaciones de paisanos y es complicado el poderse reunir con todos, pero constantemente tengo información de lo que sucede, la atención en los consulados, los problemas que hay en cada consulado, también diferencias de grupos", expresó AMLO.