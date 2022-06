´No invertimos para zopilotes´

Coatzacoalcos.- Al defender la entrega de megaobras a las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es para que no acaben en manos de "zopilotes".

López Obrador supervisó las obras de remodelación que forman parte de la megaobra del Corredor Interoceánico, un cruce de Veracruz hasta el océano Pacífico, con puertos y trenes rehabilitados y focos de desarrollo, y repitió lo dicho ayer en Salina Cruz, Oaxaca, su orden de que todo quede en manos de la Secretaría de Marina.

"Ya se está llevando acabo la transición para que este proyecto en su conjunto, los ferrocarriles, de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz; de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en los límites con Guatemala, todo, es una herradura; estamos hablando de más de mil kilómetros de ferrocarriles; los puertos de Dos Bocas, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz, Puerto Chiapas. Los 10 parques industriales, todo (sea) manejado por una empresa de la Secretaría de Marina", dijo.

"Porque no queremos, toco plástico, como si fuese madera, no queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo pase después a las empresas particulares. No queremos privatizaciones".

En el caso del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, Palenque, Chetumal y el Felipe Ángeles será para otra empresa, esta de la Secretaría de Defensa, explicó.

El político tabasqueño sostuvo que las Fuerzas Armadas, que dependen del Poder Ejecutivo, defenderán las obras, aunque no dijo de qué manera.

"¿Quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos, a quién se le puede confiar para que defienda estos puertos, defienda el ferrocarril? A los marinos de México", aseguró.