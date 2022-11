"Por eso no vinieron al Zócalo, no hubieran llenado ni la mitad": AMLO ante marcha por INE

"No hubieran llenado ni la mitad del Zócalo", externó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al número de asistentes de ayer a la marcha para defender Instituto Nacional Electoral ( INE ), cuya cifra desató polémica.

"No participó mucha gente... les falta mucho más", dijo el mandatario. "Por eso no vinieron al Zócalo, no hubieran llenado ni la mitad del Zócalo"

ESTIMA

López Obrador estimó que la afluencia a la marcha fue de entre 50 o 60 mil personas.

Ayer, Martí Batres, secretario de gobierno capitalino, dijo que habían registrado entre 10 mil 12 mil personas, mientras que el expresidente Felipe Calderón defendió el cálculo de Guillermo Valdés, extitular del Cisen, quien estimó en 640 mil los manifestantes.

Además de Calderón, Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD, también entró en la polémica por la cifra de asistencia.

"Hoy Martí Batres se disfraza de Vicente Fox", escribió el analista Gibrán Ramírez, quien abordó ambas cifras "desmesuradas" -Batres y Valdés- para decir que fue una marcha sin precedente en este sexenio.