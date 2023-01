Profeco sugiere no comprar boletos en portales de reventa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los constantes fraudes en la venta de boletos de conciertos, sobre todo por clonación y por la aparición de plataformas de reventa, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) pidió no comprar en portales de reventa como Viagogo .

Estas plataformas son en realidad un intermediario entre personas que venden y las que compran boletos para un espectáculo o evento, pero en sus términos y condiciones se deslinda de la legalidad, seguridad y calidad de las entradas.

Además de que esos portales, como Viagogo, en sus términos y condiciones aseguran que no tienen ningún control de que los vendedores y compradores completarán una transacción, ni pueden comprobar la capacidad de una persona para ofrecer entradas a un evento.

El otro problema es que ofrecen precios elevados y hay que considerar que la plataforma cobra su propia comisión por ser intermediario.

Profeco dijo que la plataforma de Viagogo "no garantiza la existencia, calidad, seguridad o legalidad de las entradas" y no se puede iniciar ningún proceso contra la plataforma vía la Profeco porque no cuenta con domicilio en México.

Por ello, la Profeco recomienda lo siguiente a los consumidores que busquen boletos de eventos, conciertos y espectáculos:

Comprar en plataformas autorizadas, antes de elegir plataformas de reventa.

Buscar las garantías que otorga el proveedor en caso de cancelación del evento o de que las entradas no sean válidas.

Registrar los números de atención a clientes para llamar en caso de duda o alguna anomalía en el proceso de compra, venta o entrada al evento.

Si se usa una plataforma de reventa hay que ver precios originales, buscar que tenga la empresa una dirección en México y pensar que se trata de transacciones entre particulares, además de reflexionar si realmente es necesario utilizar plataformas de reventa y pagar más por una entrada.

La Profeco afirmó que debe evitarse realizar transacciones especialmente en Viagogo y evaluar si es necesario utilizar portales de reventa para comprar boletos de espectáculos.