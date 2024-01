Pide el Gobierno perdón por negligencia en muerte de menor

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno mexicano ofreció disculpas por la muerte de un menor de dos años por negligencia médica en el Hospital Infantil de Sonora, acto que sucedió en diciembre de 2004, aunque los responsables no han sido castigados.

"Este caso aún no ha terminado. No sé de qué se están disculpando", reprochó Edgar Mondragón Bustamante, cuyo hijo, Ismael Mondragón Molina, de un año y 11 meses, fue ingresado por una deformación en la cabeza, pero fue operado no por un neurocirujano, sino por un dentista.

"Todas las víctimas, tanto directas como indirectas, merecemos recibir justicia completa y una reparación de daño justa y de indemnización. Señor Presidente (López Obrador): no olvide que la salud es primero y, desde mi humilde punto de vista, esto debió haber sido el primer asunto que atendía", agregó en un auditorio de Los Pinos.

Durante una hora, el padre sonorense que portaba un cuadro de retratos de su hijo enlistó el trabajo que ha hecho contra cuatro gobiernos estatales y cuatro sexenios presidenciales para que el caso no fuera cerrado hasta que logró una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2017, que obligó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad, pese a que la justicia sigue pendiente.

"Me he tenido que enfrentar a una pelea desigual poniéndome las patadas con Sansón de forma literal", afirmó Mondragón Bustamante en su discurso con el que decoloró las disculpas de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Sonora, quienes habían hablado de una nueva era en el sistema de salud.

El familiar recordó que en varias instancias se ha pretendido cerrar el caso, que no se han ejecutado 19 órdenes de aprehensión contra comités de salud que indebidamente avalaron el dictamen del hospital de Sonora y mucho menos se ha castigado a los dos médicos que "experimentaron" con su niño; uno de ellos murió durante la pandemia del Covid-19 y el otro sólo estuvo algunas horas detenido.

Explicó que logró acreditar la negligencia médica con tres dictámenes, uno de ellos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), y reclasificar, de homicidio culposo a doloso, el caso, pero que el castigo sigue pendiente debido a un amparo que interpusieron los presuntos culpables.

Mencionó que, además de la operación por quien no era neurocirujano, se acreditó el uso de instrumentos no adecuados, la falta de fijación del cuerpo, y que le partieron el cráneo.

"Masacraron a mi hijo", expresó.

Recordó que al inicio de su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia y un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

"Por lo visto, nada de esto se cumplió. ¿En manos de quién estamos? Está en sus manos todavía, señor Presidente, aún le quedan seis meses de su sexenio", sostuvo este sábado, cuando su hijo cumpliría 21 años.

"Nos han revictimizado muchas veces. Ahora lo quieren hacer frente a todo el pueblo mexicano, porque lo que el Estado le está haciendo a este niño, desgraciadamente, es lo que le hace a otros niños y niñas que pasan por una situación similar, y eso no lo podemos consentir. ¿Quiénes son ustedes para pisotear los derechos de los niños y niñas y adolescentes?", dijo ante sus familiares, su esposa, Elizabeth Molina Hernández, y sus dos hijos mayores, invitados y funcionarios.

El padre lamentó que su familia se hubiera desintegrado debido a su ocupación en el caso.

También aseguró que fue presionado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto para firmar el acuerdo de solución amistosa de la CIDH, ya que no podría acceder a otros beneficios, que no aclaró.

"En nombre del Estado Mexicano les ofrezco disculpas por el daño irreparable que les fue causado, por la falta de atención y protección que sufrió el pequeño Ismael. El Estado no tuvo la capacidad para salvaguardar su derecho a la vida e integridad personal, y hoy lo reconocemos con tristeza", dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, encargado de ofrecer disculpas por parte del Gobierno federal.

El funcionario felicitó al padre por su lucha incansable, reconoció apenas pendientes y ensalzó que López Obrador "encabeza una estrategia de transformación en materia de salud".

Por parte del Gobierno de Sonora, se disculpó la subsecretaria de Concertación Social, Ana Luisa Chávez, pero dijo que ahora hay un Gobierno que trabaja con responsabilidad y empatía con las víctimas.

"Tenemos la certeza de que lo que ocurrió no volverá a suceder y que en el nombre de Ismael Mondragón Molina serán por siempre respetados y protegidos todas y todos los niños y niñas del mundo de México y de Sonora", sostuvo.

"No, no creo que a la fecha existan las condiciones de salud para que esto no se repita", comentó Mondragón al final del evento.