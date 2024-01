Pedro Ortiz de Pinedo afrontó con optimismo el cáncer de su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- El momento más difícil en la vida del productor Pedro Ortiz de Pinedo y su esposa, Andrea Torre, fue el cáncer de mama que ella padeció a lo largo de un año cuatro meses.

Por eso, ambos pueden entender lo que miles de personas con distintos problemas de salud están viviendo, desde tener que trabajar pese a la incertidumbre, hasta esperar resultados médicos, mencionó el productor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Hoy agradecen estar en una etapa en la que la salud de Andrea mejoró, pero el productor no ha olvidado los muchos aprendizajes. De hecho, aunque cada caso es particular, consideró que una de las claves ha sido mantenerse positivo en lo posible y disfrutar cada instante con los seres amados.

"Cuando tú estás con alguien que pasa un proceso como el que pasó Andrea y es tan positiva, qué otra más que contagiarte de ese optimismo y saber que la vida, aunque a veces te manda golpes fuertes, depende la actitud con la que la tomes es como te va a ir y yo creo que este año es lo que me ha dejado".

En ese momento en que tuvo cáncer Andrea, Ortiz de Pinedo tenía mucho trabajo y era muy complicado para la familia, pero una satisfacción fue que le permitió estar con ella gracias a la tecnología que podía leer y revisar los capítulos de su reciente melodrama "Minas de pasión", en línea.

"No descuidé mi trabajo, más bien fue lo que me motivó y me distrajo para estar enfocado en el objetivo más importante que teníamos el año pasado, que era que ella estuviera bien y así es, podemos decir que ese capítulo ya quedó atrás".

El realizador consideró que la vida tiene altibajos que hay que asumir como parte de ella, como por ejemplo lo que pasó con el huracán "Otis" en noviembre pasado, por lo que exhortó a la población a seguir apoyando a los damnificados.

"No hay ninguna propiedad que haya quedado intacta, un fenómeno natural que afectó a todos por igual, a algunos más que a otros, todo el puerto quedó tocado, pero lo importante ahora es reconstruirlo", comentó, y mencionó que su papá ha realizado eventos para recolectar fondos.

El reto de ser hijo de Jorge Ortiz de Pinedo

Respecto a ser hijo de Jorge Ortiz de Pinedo reconoció que la única dificultad fue brillar con luz propia, pero no le resta al haber aprendido mucho sobre un grande de la realización de TV.

"Para mí fue un reto ser hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, hoy te puedo decir que tengo mi propio camino y mi propia carrera que al final de cuentas me da mucho gusto haber tenido el mejor maestro del mundo, no sólo como padre, sino como productor.

"Ahí estamos recogiendo frutos y tratando de continuar con el legado de la familia Ortiz de Pinedo, que ya somos muchas generaciones las que nos hemos dedicado al entretenimiento", señaló.