'Coronan' a Sheinbaum en Xochimilco y Adán muestra renuncia

CIUDAD DE MÉXICO

Sheinbaum, quien renunció el pasado 16 de junio, participó en una ceremonia de mujeres de Pueblos Originarios en donde la señalaron como la próxima Presidenta, pero no emitió ningún discurso.

"Madrecita tierra, que sea nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", dijo una mujer mientras le ponía una corona de flores.

Posteriormente, le entregaron un bastón en el Parque Ecológico de Xochimilco, al sur de la capital del País.

"Este sagrado bastoncito se lo entregaré a Claudia Sheinbaum porque va a hacer el compromiso que ninguna mujer ha tenido el valor de hacerlo, los elementos sagrados estarán con ella para que se acaben tantas, tanta violencia, que haiga riqueza, amor, que haiga paz en nuestro México lindo y querido (sic)", añadió otra mujer.

En el caso de Adán Augusto López, emitió un video en donde leyó una carta que, aseguró, fue la que le dio al Presidente López Obrador para dejar su cargo en Gobernación, al cual llegó en 2021 tras dejar la Gubernatura de Tabasco.

"No se lo niego, la estima, el respeto y la admiración que siento por usted, la misma que le profesaban Payambé y Aurora (padres de Adán Augusto), quienes partieron orgullosos tras verlo dirigiendo a la Nación, hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia al frente de la Segob, cargo que me permitió acompañarlo mientras escribe una de las páginas más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana", leyó el ex funcionario federal.

"Prefiero pedirle que, si está en su agrado, me releve de este cargo para atender con la tenacidad, valores y el compromiso histórico que usted sembró el encargo de profundizar la 'Cuarta transformación' de la vida pública nacional, le ruego que no crea que busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañar, todo lo contrario, la realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros".

Festejan 'corcholatas' el Día del Padre

Las "corcholatas" de Morena, así como Manuel Velasco, del PVEM, se unieron a las felicitaciones por el Día del Padre en México.

Marcelo Ebrard, ex Canciller y quien aspira a obtener la candidatura presidencial de Morena, emitió dos mensajes en sus redes sociales.

"Felicidades en tu día papi, te extrañamos y recordamos con todo cariño y gratitud", escribió Ebrard.

Manuel Velasco, quien busca con el PVEM la candidatura conjunta con Morena-PT, adjuntó un video en sus redes sociales en donde aconseja cómo pasar más tiempo con sus hijos.

"Dedícales tiempo, estás en tu casa y estás metido en el celular y estás contestando un mensaje a un amigo, persona, ese tiempo mejor dedícaselos a tus hijos", publicó.

Y Claudia Sheinbaum, ahora ex Jefa de Gobierno capitalina, también subió fotografías junto a su padre, su hijo y su pareja sentimental.

"Quiero felicitar a todos los hombres que tienen la dicha de ser padres, especialmente a mi hijo Rodrigo, que hace poco llenó de amor su vida con el nacimiento de Pablo, mi nieto; así como a mi compañero Jesús", expresó.

"Por supuesto recuerdo a mi padre Carlos, ingeniero químico, de quien heredé su pasión por la política, el amor a la naturaleza y a trabajar siempre".