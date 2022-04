Morena y AMLO van en picada: Ricardo Anaya

El porcentaje de participación, explicó "quedó lejísimos del 40% necesario, según la ley, para que los resultados de la consulta fueran obligatorios: fue dinero tirado a la basura".

Reiteró que, tal y como lo dijo en su video pasado, la consulta fue "una farsa y un fraude".

"No hay duda, el nombre de la obra es 'Fracaso'. La realidad es que 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. 8 de cada 10 decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo", añadió Anaya.

"El INE cumplió": Anaya

En cuanto a las declaraciones contra el INE, Anaya explicó que es una trampa más de Morena "echarle la culpa" de la baja participación, cuando la verdad es que "el INE cumplió ejemplarmente con su deber".

"Por eso, hoy más que nunca, debemos estar unidos para defender nuestra democracia, empezando por defender al INE, para que las elecciones de 2024 no sean una farsa, como lo fue esta consulta cara, inútil y amañada", aseveró.

Finalmente, Ricardo Anaya dijo que a los mexicanos les está quedando cada vez más claro que este gobierno "no solo da pésimos resultados", sino que también *engaña y miente".

"Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada. Y que ya van de salida, en 2024 les vamos a ganar", concluyó.