Viralizan a mascotas comiendo de ofrendas

Ciudad de México

A inicios de este mes noviembre se conmemora el Día de Muertos en México y como parte de la tradición se colocan las ofrendas, las cuales están dando de qué hablar en redes sociales por el hecho de que las mascotas están tomando los alimentos de las mismas.

Las ofrendas varían en cuanto a la composición, pero comparten un significado: honrar y recordar a quienes partieron de este mundo.

Además, no son exclusivas de los adultos, sino también son dedicadas a los bebés y los niños. Incluso hay para las mascotas.

Así como el país es rico en tradiciones, de igual forma lo es en cultura. Los dichos, por ejemplo, forman parte de las mismas, y encontramos un sinfín de frases que se adaptan a situaciones cotidianas. Una muy conocida es: "El muerto al pozo y el vivo al gozo".

En redes sociales se ha visto de todo. Desde disfraces originales, hasta los altares más exóticos e impresionantes.

Pero ahora, está haciendo viral el trend de "El muerto al pozo y el vivo al gozo", y es que las mascotas entendieron el significado.

Tanto en X, como en TikTok, usuarios compartieron las imágenes de perritos y gatos que toman los alimentos de la ofrenda.

Según el Diccionario de la lengua española (2015), un refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común. Esto quiere decir que forma parte del lenguaje de las personas, quizá hasta con tonos humorísticos.

SURGE PROGRAMA

En México, surgió un programa en 2011 llamado "Como dice el dicho", el cual tiene como objetivo darle sentido a los dichos y refranes que se escuchan en el país, a través de situaciones que se asemejan a los dichos comunes de la cultura popular.

Dicho o refrán, es lo mismo. De acuerdo con el Colegio de México, "un dicho o sentencia popular se expresa en una frase que da un consejo o saca una moraleja".

Algunos de los más populares son: "Agua que no has de beber, déjala correr", "Botellita de jerez, todo lo que me digas será al revés", "Cuesta más caro el caldo que las albóndigas", "Dando y dando, pajarito volando", y "El que es perico, donde quiera es verde".