Marko Cortés demanda sanciones a AMLO por campaña electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancione al presidente Andrés Manuel López Obrador por inmiscuirse en el proceso electoral y hacer campaña ilegal en favor de Morena.

Luego de que este fin de semana en su visita al Estado de México, el mandatario pidió a la gente que no solo vote por su partido en la candidatura presidencial, sino también para que Morena alcance la mayoría en el Congreso, el líder panista demandó a través de las redes sociales, que las autoridades electorales intervengan para evitar que esa conducta se repita.

"El Presidente está nervioso porque sabe que nuestro proyecto está creciendo y por eso decide ilegalmente hacer campaña por Morena. En el Estado de México, pidió el voto para sus candidatos al Congreso, algo completamente prohibido, que el INE debe sancionar y evitar se repita", advirtió.

Marko Cortés aseguró que el presidente López Obrador nunca ha querido ser jefe de Estado, pero "sí se ha comportado como presidente de su partido y a través de (Claudia) Sheinbaum quiere seguir mandando".

"La buena noticia es que el cambio está cerca y @XochitlGalvez corregirá el rumbo", expresó el dirigente de Acción Nacional.

En su visita a Almoloya de Juárez, Estado de México, este domingo 10 de diciembre, el presidente López Obrador exhortó a los ciudadanos a ayudar a Morena a mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para evitar que haya problemas en la aprobación del presupuesto para los programas sociales.

"Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la Presidencia. Se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso, porque miren, sí yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado.

"Porque la Cámara de Diputados por ley es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y el Ejecutivo, el presidente, la gobernadora, pues aquí en el Estado de México puede decir: este es el presupuesto que presento para beneficio del pueblo, pero quien tiene la última palabra es el Poder Legislativo, en especial la Cámara de Diputados. Como ganamos la Presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso, por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto", explicó.