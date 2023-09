"No diré nada, pero habrá señales": Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO



En un video publicado en su cuenta de TikTok, el líder nacional de Morena usó el famoso trend "no diré nada, pero habrá señales" para insinuar sus intenciones.

"Si me preguntan por una candidatura, no diré nada, pero habrá señales", se escucha una voz en off mientras que Mario Delgado corre por un sendero del Bosque de Chapultepec y de fonde se observan letras gigantes de la CDMX.

Ayer lunes, Mario Delgado dijo que esta semana definirá si buscará contender o no por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con Manuel Feregrino para Radio Fórmula dijo que en caso de participar en el proceso tendría que dejar la dirigencia nacional de Morena, que no puede ser "juez y parte" del proceso.

"Si me interesa o no, tendré que definirlo. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas tareas de organización en el partido, eso lo vamos a valorar, también la gente interesada. Hay muchos compañeros que pueden asumir la responsabilidad", sostuvo.