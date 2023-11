En Morena están prohibidas las cuotas.- Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.-El líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que quien quiera candidaturas tendrá que ganar sus encuestas o el sorteo, porque en el partido no hay cuotas.

Esto luego de que Marcelo Ebrard informó que el acuerdo con Claudia Sheinbaum es que se hará valer su segunda fuerza que logró en la encuesta para la candidatura presidencial, por lo que su equipo tendría espacios en las casi 3 mil candidaturas al Congreso de la Unión, diputaciones locales y Alcaldías que están en juego.

"Para eso (tener candidaturas) no se necesita ningún acuerdo porque la garantía de que todos y todas puedan participar, es decir aquí no tiene relevancia ni importancia con quien participaron en el proceso interno (a la Presidencia), todos los que quieran participar se pueden inscribir en la convocatoria.

"Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueño, le pertenece al pueblo", dijo.

- ¿Por ser segunda fuerza no habrá una repartición de candidaturas?, se le insistió.

- "No, no, no porque en Morena están prohibidas las corrientes, las cuotas, imagínate si entramos a un esquema de cuotas y cuates sería la destrucción de nuestro movimiento. Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha.

"Hay absoluta apertura para la participación de todos, pero no podemos cometer el error de que haya corrientes porque eso fue lo que mató al PRD y hasta ahora Morena se ha mantenido sin corrientes y con dos elementos fundamentales: la encuesta para decidir a los candidatos y candidatas y la tómbola para decidir las listas plurinominales", afirmó.

Sobre espacios en órganos clave del partido como son las comisiones de Elecciones y Encuestas, así como en la dirigencia nacional, Delgado aseguró que solo en la primera el CEN puede decidir, en la segunda es competencia del Consejo.

"No pues no conozco el acuerdo, en todo caso tendría que ser un acuerdo con el Consejo Nacional si hay interés de algún perfil para que participe.

"Las posiciones en la dirigencia nacional son electas a través del Congreso por supuesto que ellos pueden participar en la dirigencia en el próximo Congreso Nacional", indicó.

'Solo necesito el aval de la militancia'

Luego de que Ebrard aseguró que Delgado no es un interlocutor, el dirigente respondió que lo único que le importa es el aval de la militancia.

"Yo tengo 17 gubernaturas que avalan nuestro trabajo, vamos ahora a ganar como porque mi compromiso es ganar 10 de 10 ganar las nueve siguientes más la Presidencia de la República esos son los resultados de mi trabajo y el aval que yo necesito es el de la militancia porque le puedo gustar a unos y no a otros, eso lo entiendo, pero el aval que a mí me interesa es el de la gente", indicó.

- ¿Cuál será la relación que tienes Ebrard a partir de ahora?, se le preguntó.

"El liderazgo de este movimiento lo tiene la doctora y nosotros estamos para apoyarla", agregó.

Negó la acusación de Ebrard sobre que la confirmación de que hubo irregularidad en el proceso y el acuerdo con Sheinbaum es un fracaso para él.

"Soy el presidente del partido, yo instale a la Comisión (de Honestidad), pedí que se hiciera una investigación, seria, profunda y que justamente no se desechara a la ligera su impugnación y ahí están los resultados, obviamente también hay que decirlo es independiente", indicó.