AMLO construyó una alternativa al neoliberalismo: Mario Delgado

"Gracias a la conducción de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador puedo decirles, sin duda alguna, que en México se está construyendo la alternativa real, seria, probablemente la única frente al modelo neoliberal", declaró.

En el XXVII Seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad" organizado por el Partido del Trabajo (PT), el dirigente morenista señaló que López Obrador estableció un modelo económico "humanista", el cual tiene los siguientes principios:

"Erradicar la corrupción; bajar los costos del gobierno, nada de excesos, lujos y privilegios; no ha aumentado los impuestos; (...) no ha endeudado a nuestro país y se promovió una reforma constitucional para que el presidente no tenga la posibilidad de condonar impuestos (...) No hay privilegios para nadie, los grandes empresarios tienen que pagar sus impuestos".