Exigen frenar elección de Estado en Marea Rosa por la Democracia

A nombre del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo exigió a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, frenar la elección de Estado.

Durante una concentración masiva en el Zócalo, el perredista acusó al órgano electoral de vigilar más a los ciudadanos que al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las sistemáticas violaciones a la ley en las que ha incurrido.

"Señora Taddei, la ley sí es la ley. La energía con que vigila usted a los ciudadanos muéstrela con el Presidente de la República, que viola sistemáticamente la Constitución. ¡Detenga esta elección de Estado! Esa es su obligación", soltó.

Desde el templete colocado frente a la Catedral Metropolitana advirtió que la llamada 'Marea Rosa" no puede permanecer neutral.

"Para que no exista confusión alguna, lo decimos fuerte: la ciudadanía no es apolítica, este movimiento no es neutral, no podemos ser neutrales cuando se quieren destruir nuestras instituciones democráticas, se pretende colonizar al Instituto nacional electoral, hemos defendido como nadie el INE , ahora le toca al INE defender la legalidad democrática", aseveró.

Tras recordar que la movilización de estas organizaciones ciudadanas inició desde 2022, el dirigente perredista consideró que están en condiciones de ganar la elección del próximo 2 de junio.

"El 13 de noviembre de 2022, iniciamos esta larga batalla, derrotamos ya su Plan A, derrotamos su Plan B y ahora derrotaremos su Plan C", sostuvo.

"Esta movilización y energía ciudadana no es un accidente, no será una anécdota más en nuestra historia, la insurgencia ciudadana llegó para quedarse".

También celebró la concentración y que la presión opositora haya obligado al Gobierno a izar la bandera del Zócalo.

"Bienvenida de regreso a nuestra bandera nacional, este es un triunfo más de esta batalla ciudadana, nunca más nuestra bandera secuestrada, lo volvimos hacer, a pesar de todos los obstáculos, el Zócalo es insuficiente para dar cavidad tanta ciudadanía democrática", expresó.





Los señalamientos

En su discurso, el representante del FCN lanzó acusaciones contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sus funcionarios y sus políticas públicas.

"No podemos ser neutrales ante la violencia que fustiga a nuestra Nación, no somos neutrales ante la rampante corrupción que aumentó y que se extiende hasta lo más íntimo de la familia presidencial, no podemos ser neutrales ante el dolor de las madres que buscan con sus manos a sus hijos desaparecidos, no podemos ser neutrales ante el desastre ambiental en la selva maya, ante la indiferenciafrente al movimiento feminista más potente de nuestra historia", dijo.

"No podemos ser neutrales ante las 800 mil muertes por Covid, por la criminal política sanitaria del Presidente López Obrador".

Los reclamos provocaron la respuesta de los asistentes que corearon: "asesinos, asesinos, asesinos".

El grito se intensificó cuando fue mencionado el nombre del ex Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"No somos neutrales ante la falta de medicamento para niños con cáncer, estamos convencidos que Hugo López-Gatell debe ser llevado ante la justicia", demandó.

Acosta Naranjo también arremetió contra Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien se ha negado a declinar en favor de la abanderada Opositora, Xóchitl Gálvez.

"No podemos ser neutrales cuando vemos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como comparsa con Morena y su candidata", acusó.

"Y con una actitud frívola, banal, aparenta, no entender la amenaza autoritaria que vivimos. ¡Ni un voto de la Marea Rosa a Movimiento Ciudadano!"