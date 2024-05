'Amigos Imaginarios', el filme más taquillero del fin de semana

La película de John Krasinski sobre amigos imaginarios "IF" fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 35 millones de dólares, según estimados de la industria divulgados el domingo.

Con las actuaciones de Ryan Reynolds y Cailey Fleming, y las voces de Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Louis Gossett Jr., Phoebe Waller-Bridge y Maya Rudolph, "IF" fue idea original de Krasinski, quien escribió el guión, la dirigió y la protagoniza.

Paramount estrenó la película, que según reportes costó 110 millones de dólares para producir, en 4.041 cines en Norteamérica. A nivel internacional, recaudó 20 millones en 56 mercados, para un debut global de 55 millones.

"IF" tuvo reseña mixta (49% "podrido" en Rotten Tomatoes), pero la audiencia le dio calificación de A en CinemaScore. El estudio considera que fue un estreno exitoso y es optimista en cuanto a su durabilidad a medida que empieza el verano y los niños empiezan sus vacaciones escolares.

Mientras tanto, en 10 días en los cines, "Kingdom of the Planet of the Apes" ha recaudado más de 100 millones de dólares en Estados Unidos y 237 millones a nivel internacional. Quedó de segunda este fin de semana con 26 millones (una baja de 55%).

Otro estreno este de fin de semana fue "The Strangers—Chapter 1" con 12 millones de dólares tras proyectarse en 2.856 cines

La película sobre Amy Winehouse "Back to Black" se estrenó en 2.010 cines, recaudando 2,9 millones de dólares.

"The Blue Angels" recaudó 1,3 millones al proyectarse en 227 cines este fin de semana. Está en las pantas Imax primero, y a partir del 23 de mayo empezará a exhibirse en Prime Video.

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según estimados de Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.





TOP 10:

1. "IF" - $35 millones.

2. "Kingdom of hte Planet of the Apes" - $26 millones.

3. "The Strangers—Chapter 1" - $12 millones.

4. "The Fall Guy" - $8,5 millones.

5. "Challengers" - $2,9 millones.

6. "Back to Black" - $2,9 millones.

7. "Tarot" - 2 millones.

8. "Godzilla x Kong: The New Empire" - $1,7 millones.

9. "The Blue Angels" - $1,3 millones.

10. "Unsung Hero" - $1,1 millones.