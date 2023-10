De blanco, con mantas y consignas, marchan trabajadores del PJ

CIUDAD DE MÉXICO

Entre consignas de "Unidad", "No son privilegios, son nuestros derechos", "división de poderes" intendentes, oficiales, administrativos, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, jueces y magistrados, acompañados de ciudadanos y militantes del PAN y el PRD se movilizaron en la Ciudad de México y otros estados.

En la capital del país, centenares marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez y después al Zócalo, con playeras blancas, mantas y cartulinas contra la desaparición de los fideicomisos.

En un mitin en el Hemiciclo a Juárez, el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, advirtió que no se doblegarán porque no son "lacayos, somos clase trabajadora", que está indignada no contra las instituciones sino en "contra de aquellos que abanderando la democracia convenientemente la aluden cuando pueden y hablan en nombre del pueblo y, como en el caso, para lograr que un espacio y tiempo específicos oportunos, con la mayoría requerida un cuerpo legislativo afecte directamente no solo la operatividad de la función judicial sino también nuestros sagrados derechos de más de 50 mil trabajadores y sus respectivas familias".

Por ello, Reyes Rosas sentenció: "Hermanos míos no nos doblegaremos, no somos lacayos somos clase trabajadora y contribuimos a este país en una recta administración de la justicia federal".

Afirmó que los trabajadores del Poder Judicial también saben gritar, lo que Benito Juárez, presidente de México y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo alguna vez: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al Derecho ajeno es la paz".

Y añadió: "No nos doblegamos, no somos lacayos de nadie".

A la marcha acudieron políticos como el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; el diputado local, Víctor Hugo Lobo, así como las activistas María Elena Morera y María Amparo Casar.