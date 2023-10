Christopher Lloyd, el "doc. Doc. Emmett Brown", celebra 85 años

CIUDAD DE MÉXICO

Nacido en Connecticut, Estados Unidos, el 22 de octubre de 1938, Lloyd comenzó en la actuación a los 14 años y a los 19, tomó con más seriedad la carrera y estudió en forma en el Neighborhood Playhouse.

En 1975 trabajó en su primera cinta llamada "One Flew Over the Cuckoo's Nest" y desde entonces no ha parado, lo mismo ocurrió con sus apariciones en televisión, bastó con debutar en "The Adams Chronicles" para ser un actor que constantemente sorprende en algunas series como "Malcolm in the Middle", "Law & Order: Criminal Intent", "The Big Bang Theory" y su más reciente actuación en "The Mandalorian".

Quizá su otro gran papel fue "Fester Adams" en la cinta "The Addams Family" y no pudieron elegir mejor el casting pues además compartió pantalla con Anjelica Huston, Raúl Juliá y Christina Ricci para lograr una de las mejores adaptaciones de todos los tiempos de estos peculiares personajes.

Pero hasta la fecha, Christopher Lloyd está mimetizado con el "Doc. Emmett Brown" en la trilogía de "Back to the Future" así como cualquier otro producto que derivó de la cinta dirigida por Robert Zemeckis.

Si bien ha dejado muy en claro que le ilusionaría volver a ponerse en los zapatos de este personaje en una cuarta entrega, es casi un hecho de que esto no podrá suceder debido al complicado estado de salud de Michael J. Fox quien dio vida a "Marty McFly".

Aún así, siempre es un gusto ver de Lloyd en cualquier serie, cinta o evento en el que participa pues su carisma lo ilumina todo, en especial en su cumpleaños 85.