Afirma Ebrard que México alcanzará la grandeza

"Es un profundo amor a México y una profunda convicción de que México está destinado a la grandeza, pero no lo digo como un eslogan. La grandeza mexicana. México tiene que lograr, sí o sí, por fin, que lograr su destino", sostuvo el Canciller.

En la presentación en Xalapa, Veracruz, de su libro autobiográfico y de proyecto político "El camino de México", el aspirante presidencial a la candidatura de Morena dijo que en el texto delinea la ruta para la consolidación del País.

"El camino de México para alcanzar ese lugar al que queremos llegar, depende de nosotros, no de nadie más, no hay soluciones milagrosas", dijo.

"El objetivo que tenemos, que queremos alcanzar, depende de tus esfuerzo, de nuestra decisión. Estoy convencido que lo vamos hacer, lo vamos a lograr".

Ebrard afirmó también que en la obra cuenta su trayectoria y reveló que si lo escribo hasta ahora, a los 63 años, es porque ahora tiene algo importante que decir.

"Normalmente los candidatos o los suspirantes no escriben mucho, porque el libro te compromete, porque lo que escribes es para siempre y, por consiguiente, yo pensé que debo hacer un día un libro de mi vida de mis aciertos y también de los momentos difíciles", expresó.

En cuanto a su aspiración presidencial, el titular de la SRE dijo que no es un improvisado.

"No es una aspiración nueva, yo fui precandidato en 2012, hace 11 años, me he preparado 42 años", indicó.

En la presentación del libro ante cientos de personas, varias veces fue interrumpido con gritos de: "¡Presidente, Presidente!".

En tanto el académico Marcelo Ramírez lo presentó como alguien preparado para la presidencia.

"Es uno de los aspirantes más competentes para suceder el Presidente López Obrador", expresó.