Acusa Xóchitl Gálvez mano negra en el Frente Amplio

CULIACÁN, Sinaloa

En conferencia, en la que estuvo acompañada por los líderes partidistas de PAN, PRI y PRD en Sinaloa, dijo que la modificación avalada por el Comité Organizador del Frente de Oposición para que los aspirantes registren apoyos mediante credenciales y fotos de manera digital ha provocado que algunos de los contendientes que no hacen campaña pública hayan comenzado a crecer en sus registros.

Los aspirantes del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) tienen hasta el 8 de agosto para registrar hasta 150 mil firmas en al menos 17 estados del País, con la intención de ser considerados en las siguientes fases del proceso interno.

"Me preocupa sobre el tema de las firmas, que en mi caso llevo 18 estados recorridos y le he echado todas las ganas del mundo buscándolas, pero este cambio que hicieron en la plataforma para que puedas dar de alta firmas con la credencial y foto está provocando una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco rara este fin de semana.

"Personajes que tienen 100 mil firmas y que no los veo en la calle buscando las firmas, siento que empezó a haber alguien que está juntando firmas para muchos candidatos, sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo", dijo la aspirante panista.





Reprochó que PAN, PRI y PRD privilegiaron a sus aspirantes militantes y colaboraron con ellos en la búsqueda de firmas, y mencionó al panista Santiago Creel, a los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, y al perredista Silvano Aureoles.

Tal señalamiento provocó bromas de los dirigentes partidistas presentes en la conferencia. "Ya los balconeaste, Xóchitl", bromeó la panista Roxana Rubio.

"Hoy domingo pido a todas las familias que ya me dieron su firma, que son 410 mil, que traten de conseguir una o dos más para poder llegar a la selección el 3 de septiembre con mucha fortaleza, porque por la única razón que estoy aquí es por los ciudadanos al abrirse los partidos políticos.

"No tengo estructuras poderosas, ojalá -aquí hay tres partidos-, que también me apoyen con firmas, entiendo que privilegiaron a sus candidatos militantes, a Beatriz, a Enrique, a Santiago, a Silvano, háganme suya, soy muy transparente, seré una persona echada para adelante, pero aparte de ciudadanos necesito de los partidos", reconoció la senadora.

La panista Xóchitl Gálvez estuvo acompañada por Paola Gárate, presidenta del PRI; Roxana Rubio, dirigente del PAN; y Oner Gonzalo Lazcano, del PRD.

Reiteró sus críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no entiende qué es violencia política en razón de género.

"Si sigue violentando y participando en la elección, el INE ya le dijo que no puede hablar, la ley le impide pronunciarse, con menos le dijo a Fox cállate chachalaca, creo que tendremos que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se enteren que haya un presidente decidido a descarrilar, a usar toda la fuerza del estado para que no llegue porque soy la que le genera más problemas y la que conecta con la gente", planteó.