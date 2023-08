Impugna Miguel Mancera ante el Tribunal Electoral

Ciudad de México.- Las tensiones siguen al rojo vivo en el Frente Amplio por México, la coalición opositora que integran el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El perredista Miguel Ángel Mancera presentó una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral después de ser excluido de la carrera por la candidatura presidencial de la oposición la semana pasada.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

El exjefe de Gobierno de Ciudad de México dijo que quiere que sean las autoridades quienes decidan si la decisión de dejarlo fuera está justificada o si se violaron sus derechos políticos.

"Cifras van, cifras vienen, pero de lo que nosotros estamos hablando es de legalidad", declaró el senador en una rueda de prensa este martes, tras ser descartado pese a superar el requisito de recolectar 150.000 firmas para pasar a la siguiente etapa de la contienda interna.

La decisión de ir por la vía legal ha sido el último eslabón de una cadena de controversias que han empañado la carrera presidencial de la coalición opositora.

Hasta ahora, el también perredista Silvano Aureoles, quien también quedó fuera pese a superar el umbral de apoyos necesarios, había sido el más vocal en sus críticas contra el Comité Organizador, la instancia que tomó la decisión de que no avanzaran a la siguiente etapa.

El exgobernador de Michoacán ha puesto en duda la permanencia del PRD en la alianza con el PRI y el PAN, pese a que el líder del partido, Jesús Zambrano, ha dicho que la agrupación está "firme" en el Frente.

Aureoles dijo el lunes en entrevista con este diario que él también había presentado recursos para apelar la decisión del Comité Organizador, aunque señaló que lo había hecho ante un órgano interno del PRD.

La impugnación de Mancera sube el tono del reclamo, en medio de las acusaciones de los propios aspirantes de que fueron "maltratados" por sus aliados.

Mancera acusó que se le comunicó la decisión de que había sido descalificado apenas minutos antes del anuncio oficial el pasado miércoles y que le descontaron alrededor de 27.000 firmas supuestamente verificadas.

Ambos contendientes habían puesto un ultimátum para recibir una explicación, pero insisten en que "hasta ahora no han tenido respuesta". La justificación que se ha dado es que las firmas recolectadas no habían alcanzado el mínimo requerido en al menos 17 Estados del país y que se habían concentrado en regiones concretas, donde tradicionalmente el partido ha sido fuerte como la capital, Guerrero y Michoacán. Mancera y Aureoles aseguran que se ha manchado su nombre porque se había puesto en duda su integridad durante el proceso de recolección de firmas.

Con todo, parece complicado que ambos puedan regresar a la competencia por la candidatura porque esta misma semana el Frente va a aplicar un nuevo filtro para descartar a un participante más entre los dos panistas y los dos priistas que siguen en liza. "No tendría sentido regresar, el tema es que no nos dejen en una situación dudosa, que no digan que mentimos o hicimos trampa", dijo Aureoles.

Mancera ha dejado la puerta abierta a buscar otras alternativas, como que el PRD rompa con la coalición y vaya solo o busque una nueva alianza con otras fuerzas, como Movimiento Ciudadano.

Aureoles dijo que en los próximos días habrá una mesa política para analizar la situación y convocar al Consejo Nacional del partido, para que se consulte a la militancia sobre el camino a seguir, pero esa reunión aún no tiene una fecha definida.

"Es una decisión del Consejo Nacional", dijo Mancera sobre el futuro de su fuerza política, que arrastra los peores resultados electorales de su historia y está en riesgo de perder su registro si no supera el umbral mínimo del 3% de los votos en los próximos comicios.

Mancera dijo que solo ha tenido contacto con el priista Enrique de la Madrid y el panista Santiago Creel, después de haber quedado fuera. Ante las versiones de un posible arreglo, en la que Mancera recibiera algún puesto en compensación tras las elecciones de 2024, el senador aseguró que sus reclamos no eran por " un tema de cargos ni de encargos".

"Les deseo éxito a los compañeros y compañeras que siguen en el proceso", comentó. "Ojalá que en el comité tomen las providencias para no tener este tipo de conflictos", zanjó.