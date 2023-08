Hallan restos humanos en un coche incendiado

Ciudad de México.- La Fiscalía de Jalisco ha informado este martes del hallazgo de restos humanos en el interior del coche incendiado de uno de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.





HECHOS

Los agentes del Ministerio Público encontraron en torno a las dos de la madrugada el vehículo siniestrado en la carretera que une al municipio de Lagos de Moreno con Encarnación de Díaz.

"Reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, y la placa coincide con la serie reportada por los familiares", ha añadido el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, en una rueda de prensa.

Las autoridades señalan que ahora iniciarán una serie de estudios para concretar el número de víctimas encontradas y su identidad.

Armando Olmeda, Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara y Uriel Galván se reunieron el pasado viernes en un mirador de la localidad, un lugar céntrico de la localidad en el que se reunían de manera recurrente. Pero esta vez no volvieron a casa.

La situación comenzó a angustiar a las familias, que se reunieron el domingo a las puertas del estadio JFV para mostrar su descontento ante la falta de información de los jóvenes. Ese mismo día, las autoridades comenzaron a realizar una serie de operativos.

El coche encontrado esta madrugada era uno de los dos coches que utilizaron los jóvenes ese viernes. El otro fue localizado el lunes. Méndez ha informado de que en el mirador en el que se reunieron los chicos encontraron un charco de sangre ("una mancha hemática"), pero hasta el momento no han confirmado si los restos pertenecían a alguno de ellos.

El lunes comenzaron a difundirse a través de las redes una serie de imágenes en las que se observaba a cinco chicos amordazados.

La fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca J. Trujillo, ha afirmado durante su intervención que los familiares confirmaron que esos cinco jóvenes son sus familiares, y ha asegurado que los videos ya forman parte de la carpeta de investigación, que continuará hasta encontrar más detalles de lo ocurrido.

Los representantes del Ministerio Público también han informado que durante el lunes encontraron un domicilio con algunos elementos que podrían estar relacionados con la desaparición de los jóvenes: una motocicleta, armas largas (con sus respectivos cargadores), placas de vehículos robados y algunas bolsas con droga.

El general estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez, ha destacado algunos "hechos sin precedentes" ocurridos en el Estado de Jalisco en las últimas semanas que podrían podría estar enlazados con la participación del crimen organizado: una desaparición relacionada a un centro de operaciones clandestino (en el municipio metropolitano de Guadalajara), un ataque con explosivos improvisados y la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno.

El general ha afirmado que las pruebas recabadas en los últimos días podrían ser precisamente indicios de esa participación de los grupos criminales, y ha informado de que pedirán a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso, ya que tiene la competencia en el delito de delincuencia organizada.

La difusión de las imágenes, que no habían sido confirmadas hasta el momento, han mantenido la confusión acerca del actual paradero en el que podrían estar los chicos. Armando Olmeda, el padre de Roberto, ha tratado de evitarlas. Este mismo martes, daba cuenta de ello durante una entrevista:

"Hay muchos videos que salen. No los he visto, no los he querido ver [...] No quiero lastimar mi mente. Quiero permanecer fuerte, porque tengo la esperanza de que va a venir". Las primeras horas en las que no hubo información dieron lugar a momentos de intranquilidad entre los familiares de los jóvenes. "Desde anoche, nuestras vidas están sumidas en angustia", relataba la hermana de Diego Lara, Malli, a en sus redes.