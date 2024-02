López-Dóriga recuerda pifia "juay de rito" gracias a Xóchitl Gálvez

Luego de que la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez fuera criticada por su pronunciación en inglés "you have to walk the talk", el periodista Joaquín López-Dóriga recordó el error que cometió hace más de 10 años en televisión nacional, cuando entrevistaba al actor Anthony Hopkins.

Tras haber pronunciado un discurso en The Wilson Center de Washington D.C, la propia Gálvez señaló su pronunciación "YuJabTuWokDaTok" y salió a las calles "a aprender cómo se dice".

A través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que le pregunta a los estadounidenses por la frase que pronunció en su discurso.

López-Dóriga recuerda pifia "juay de rito"

En alusión a la pronunciación de Xóchitl Gálvez, el periodista recordó el bochornoso momento cuando entrevistaba a Anthony Hopkins por el estreno en 2011 de la película "The Rite".

Al tener problemas técnicos con la traducción en el noticiario estelar de Televisa, López-Dóriga lanzó a Hopkins "juay de rito", frase que de la que el mismo periodista se ha reído con el paso de los años.

"Así es, Juay de Rito", recordó con gracia el también conductor de televisión al compartir cómo Xóchitl Gálvez salió a las calles a aprender pronunciación.