Gobierno no interviene en proceso electoral.- Batres

CIUDAD DE MÉXICO

Después de la conferencia de prensa de Santiago Taboada, candidato de Oposición a la Jefatura de Gobierno y las 16 personas aspirantes a las alcaldías en que acusaron la intervención de los Gobiernos de la CDMX y federal en las campañas y afirmaron que personal de la Fiscalía General de Justicia les informaron que se les pidió detener a simpatizantes opositores mientras colocan propaganda, Batres se pronunció.

Dijo que no quería "caer en esa lógica" ni debatir con opositores.

Pero aseguró que no se involucra en el proceso actual.

"No nos hemos metido en la elección, no nos vamos a meter en la elección, entonces no vamos a entrar en debates con candidatos de la oposición, ni de ninguna fuerza política.

"Sin embargo, sí quiero subrayar de manera clara y tajante que el Gobierno de la Ciudad de México no interviene en el proceso electoral; rechazo absolutamente cualquier tipo de acusación y señalamiento. No interviene el Gobierno de la Ciudad de México y no va a intervenir", dijo el Mandatario.





Batres dijo que la Fiscalía es autónoma y que sus acciones no son del Gobierno.