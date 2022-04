Lo más significativo, disminución de Covid

"En los primeros tres meses del año 2022 lo más significativo ha sido, para bien, la disminución de la pandemia del Covid-19. Es cierto que otra causa externa, la invasión de Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo económico y humanitario, pero aun siendo esa lamentable esa guerra, como cualquier otra, nada nos causó tanta tristeza y dolor, y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los últimos dos años.

"Sin embargo, con el apoyo del pueblo y con la imaginación, el trabajo y la honestidad de los servidores públicos estamos saliendo adelante y estamos viviendo tiempos de esperanza y transformación", dijo en Palacio Nacional.

Salud, el mayor desafío

Por otra parte, el presidente aseguró que para lograr un Estado de Bienestar el mayor desafío consiste en hacer realidad el derecho a salud para todos los mexicanos.

El Jefe del Ejecutivo explicó que se está llevando a cabo, para garantizar atención medica de calidad y medicamentos gratuitos, el modelo IMSS-Bienestar.

"Van a ver médicos en los centros de Salud también los fines de semana que se enferma la gente el sábado y el domingo, se van garantizar los análisis clínicos y el 100% del abasto de medicamentos, al mismo tiempo que vamos a regularizar con plazas y prestaciones a médicos".

Dijo que hasta el momento se han hecho inventarios en 14 estados pasa saber las necesidades de cada hospital y región, mientras que en Nayarit ya opera el programa IMSS-Bienestar que permitirá evaluar resultados y replicar el método de federalización de la salud en todos los estados del país.

"No hablo de presupuesto porque para este plan no hay techo financiero, no hay límite tenemos todo el dinero que se necesite".