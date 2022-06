Llama a integrar estructura 2024

"Nuestro presidente nos necesita unidos, nos necesita juntos y no podemos aflojar el paso hacia 2024", dijo Mario Delgado.

"Convocó a todo el movimiento a que no perdamos la inercia, que no perdamos el paso, que no perdamos la unidad y la movilización que hemos logrado y arranquemos ya la organización rumbo al 2024".

Acompañado de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, Delgado pidió a los integrantes de ese partido crear comités por cada una de las casi 69 mil secciones electorales que hay en el País.

"Arrancar oficialmente una jornada que nos lleve a organizar por lo menos un comité en cada sección electoral, en todo el territorio nacional. Tener listo a nuestro movimiento para asegurar el triunfo en el 2024 y la continuidad del proyecto de transformación nacional de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.

En medio de las pasarelas y promociones de los aspirantes presidenciales de Morena, el dirigente hizo un llamado a evitar la división interna.

"Quiero aprovechar para hacer un llamado a todas y a todos los obradoristas a que sigamos unidos, a que sigamos caminando con el mismo paso firme hacia la consolidación de nuestro movimiento, nada nos debe dividir, ningún interés por legítimo que sea puede estar por encima de nuestro proyecto", señaló.