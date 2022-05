Libre la doctora Hernández tras 11 días incomunicada

Dijo: el día de hoy tuvimos una audiencia bastante pesada, dice el abogado, en donde escuchamos por fin la acusación formal, tuvimos que argumentar muchas cosas y en donde esgrimimos diversas herramientas jurídicas para que pudiera ella estar en libertad.

"Afortunadamente, después de muchas peticiones absurdas de la Fiscalía logramos ganar los debates y logramos obtener su libertad en este momento, la doctora se encuentra por fin libre, podrá ver a sus hijas", menciona el litigante.

Aprovechó para agradecer a los grupos de mamás doctoras, medios de comunicación y todos los grupos que han estado apoyando los trabajos para obtener la liberación de la doctora.

Entretanto, la recién liberada dijo a través del mismo video que "no ha sido fácil todos estos 11 días en los cuales nunca piensas como médico que los vas a vivir. Han sido los 11 días más difíciles, más pesados de mi vida, no ver a mis hijas estar incomunicada de mi familia, de mi esposo, incluso de mi abogado, no ha sido fácil emocionalmente y a la vez, esto hizo secuelas en mi salud".

Agregó Hernández Anchondo que agradece el apoyo de la gente, que ha recibido a través de su abogado muchos mensajitos de apoyo, "aunque no todos", aclara. Extendió el agradecimiento a su esposo, a la familia, a su abogado, también "tantas muestras tan bonitas de colegas de aquí de Juárez, del estado y de todo el país que han estado al pendiente de mi caso".

"No he visto aún a mi familia, me muero de ganas de abrazar a mis hijos, me muero de ganas de estar en casa, de dormir, tengo 11 días que no he dormido como debería". Reiteró el agradecimiento al gremio que estuvo pendiente de sus hijos y resignada aceptó que aún falta camino por recorrer para demostrar que nunca debió estar ahí.

"No tengo por qué haber pasado por todas estas cosas, dice la doctora Hernández. Dijo que las cosas pasan por algo y que, si esto sirve para alzar la voz como médicos para no criminalizar el acto médico, yo creo que vale la pena", dijo entre sollozos.

"Podemos salvar decenas de vidas, pero el día que se complica un paciente aún si no es por causa nuestra, somos homicidas, eso no es justo para ningún médico, no es justo para ninguna enfermera el día que aplique un medicamento y el paciente tenga un efecto colateral, no es justo para ningún dentista, no es justo para nadie que nos dediquemos a salvar vidas", finalizó la recién liberada Janeth Hernández.