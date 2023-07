Xóchitl sigue lejos de Sheinbaum y Ebrard

Ciudad de México

El perredista Miguel Ángel Mancera le pisa los talones en el segundo puesto. La priista Beatriz Paredes es la aspirante opositora más conocida entre los votantes y completa el pódium, prácticamente en empate técnico con el exjefe de Gobierno de Ciudad de México. Los resultados, sin embargo, pintan un horizonte complejo para la oposición de cara a las elecciones de 2024. A poco menos de un año de los comicios, Morena tiene una ventaja de dos a uno en intención de voto frente a la coalición que integran el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En los careos, Gálvez aparece rezagada frente a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, los favoritos para ser los candidatos de Morena el próximo año. En la comparación directa entre los aspirantes de Morena, la exjefa capitalina saca más ventaja a Gálvez —más de 10 puntos— que Ebrard. Además, la mayoría de los encuestados no está interesado en el proceso interno para definir al abanderado opositor y no conoce a los perfiles que se disputan la nominación. En esta entrega de la encuesta, centrada en los partidos de oposición, la opinión mayoritaria entre los participantes, un 59%, es que Movimiento Ciudadano debe postular a su propio abanderado y descartar una alianza con el Frente Amplio por México.

LA PELEA ENTRE LAS ´CORCHOLATAS´ OPOSITORAS

Más de una docena de políticos y aspirantes ciudadanos se disputan el cargo de responsable para la construcción del Frente Amplio por México, la fórmula que utiliza la coalición opositora para evitar chocar con la ley electoral. Gálvez es la más adelantada para ser la candidata, con un 28% de las preferencias efectivas, que no consideran la opinión de los indecisos ni de quienes no se decantan por ninguna de las opciones. Mancera tiene un 23%. Un poco más abajo está Paredes, con un 22%, de acuerdo con la encuesta. El panista Santiago Creel aparece en cuarto sitio y cuenta con un 15%. El priista Enrique de la Madrid arranca con un 9% y el perredista Silvano Aureoles, con un 1%.

Las preferencias brutas, que sí toman en cuenta a quienes contestan "ninguno" o que "no saben", hacen que la carrera parezca más cerrada, aunque el orden de salida se mantiene. Gálvez tiene el primer lugar con un 16%, pero su ventaja se reduce frente a Mancera y a Paredes, que tienen un 13%. La diferencia está prácticamente en el margen de error de la encuesta, que es del 2,83%. Creel obtiene un 9% y De la Madrid, un 5%. Tres de cada diez encuestados dijeron que no votarían por ninguno de ellos, según Enkoll.

Entre los miembros de Movimiento Ciudadano destaca otra vez Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey. Cuando se pregunta a la gente quién cree que debe ser el candidato de la formación naranja gana con comodidad, con un 57% de las preferencias efectivas. Es prácticamente el doble que los 30 puntos que obtiene el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Dante Delgado está en tercero con un 12%. En cuanto a las preferencias brutas, el orden se mantiene, pero un 25% de los encuestados dijo que no votaría por ninguno, según la encuesta.

2024: UNA BATALLA CUESTA ARRIBA PARA VA POR MÉXICO

Otra llamada de atención para la coalición opositora es que sus aspirantes son relativamente poco conocidos. La priista Paredes saca ventaja de su amplia trayectoria política y es la más conocida entre los encuestados. Un 56% dijo que sí sabe quién es. Colosio Riojas tiene un reconocimiento similar entre la población, de un 55%. Mancera y Creel están empatados con un 51% A pesar de su amplia presencia mediática en las últimas semanas, Gálvez tiene que conformarse con el séptimo puesto: un 33% la conoce, pero el resto no. Arriba de ella están De la Madrid, con un 34%, y el gobernador García, con un 35%. Solo Dante Delgado (un 21%) y Silvano Aureoles (un 16%) son menos conocidos entre los nueve perfiles que se presentaron a los participantes. En contraste, Ebrard y Sheinbaum rondan el 70% de conocimiento entre los votantes, según una encuesta de Enkoll publicada a principios de julio.

Los perfiles de Movimiento Ciudadano despiertan, además, opiniones más favorables entre la población. Colosio Riojas es el opositor mejor valorado. Un 60% tiene una imagen buena o muy buena de él y solo un 13% lo califica mal. Samuel García, su compañero de partido, ocupa el segundo escaño. Un 43% lo evalúa de forma positiva y un 26%, de manera negativa. Entre los aspirantes del Frente, Gálvez encabeza con un 42% de los positivos, pero es la segunda con mayor cantidad de opiniones negativas, con un 34%. Creel es el peor calificado: un 36% tiene una mala imagen de él, el mismo porcentaje que lo ve bien. Esta pregunta solo se hizo a quienes respondieron que sí conocían a los aspirantes.

El dato más preocupante para Va por México es la intención de voto por partido. Morena tiene un 60% de las preferencias efectivas, cuando se pregunta a la gente a qué fuerza política apoyarían, sin mencionar el nombre de ningún aspirante. El PAN está en el segundo sitio, pero muy lejos, con un 14%. Es el peor resultado que ha obtenido la formación blanquiazul desde que Enkoll empezó las mediciones a mediados del año pasado para este diario.

En agosto de 2022, los panistas tenían un 22% de las preferencias, un pico que volvieron a alcanzar en febrero pasado. Desde entonces, la brecha entre el partido de Andrés Manuel López Obrador y el principal partido opositor se ha ampliado. Esta última entrega arroja una diferencia del 46%, el margen nunca había sido tan grande entre ambos. El oficialismo ha permanecido prácticamente en los mismos niveles, pero sus rivales han perdido terreno durante el último año.

Los aliados del PAN tampoco aparecen bien posicionados. El PRI es la tercera fuerza con un 12% y el PRD cuenta apenas con un 3%. Movimiento Ciudadano, por su parte, cae a un 5% cuando no aparece asociado al nombre de Colosio Riojas o Samuel García. Las preferencias brutas suavizan el golpe para la oposición, aunque no mucho. Un 54% votaría por Morena; un 13% por el PAN; un 11% por el PRI, y el mismo 5% lo haría por Movimiento Ciudadano. Otro 5% no se decanta por ninguno y un 4% está indeciso. El PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Verde estarían cerca de perder el registro si no fueran en coalición.

Los datos de la encuesta revelan que las marcas de los partidos tradicionales acusan un desgaste considerable. Hablando de preferencias efectivas, la mitad de los encuestados señaló que nunca votaría por el PRI. Morena ocupa el segundo puesto en esa pregunta, pero sólo con un 14%. Un 13% dijo que jamás apoyaría al PAN. El tricolor, arrastrado por la peor crisis de su historia, es también el partido peor valorado entre los votantes: un 57% tiene una opinión mala o muy mala de los priistas.

Ese rechazo se replica cuando se pregunta a los ciudadanos qué opinan sobre el Frente Amplio por México. Un 41% dice que tiene una imagen buena y un 38%, mala. Los resultados hacen pensar también que el proceso interno para definir la candidatura presidencial no se ha dado a conocer lo suficiente o provoca dudas entre algunos militantes. Casi tres cuartas partes de los encuestados no han escuchado hablar del Frente Amplio por México. Dos de cada tres confían poco o nada en el proceso de la oposición. Y seis de cada diez personas no están interesadas en la contienda de Va por México.

LOS ASPIRANTES, CARA A CARA

Enkoll preguntó a los encuestados por quién votarían si fueran hoy las elecciones entre tres opciones: una de Morena, una de Va por México y otra de Movimiento Ciudadano. En un choque entre punteros, Sheinbaum obtendría un 57% de las preferencias efectivas, Colosio sacaría un 22% y Gálvez, un 21%. La senadora panista salta al segundo lugar cuando compite con Ebrard: un 28% la apoyaría, un 51% se iría con el excanciller y un 21% votaría por el alcalde de Monterrey.

La legisladora sube aún más con Colosio fuera de la ecuación. Sheinbaum baja ligeramente a un 54%, Gálvez aumenta a un 30% y Samuel García saca un 16% de las preferencias efectivas. El escenario más favorable para la senadora es enfrentar a Ebrard y a García. Ella se colocaría en un 32%, el excanciller alcanzaría un 50% y el gobernador, un 18%.

Creel también es puesto a competir contra los mismos rivales. Cuando el diputado es puesto en la boleta con Sheinbaum y Colosio, obtiene un 20% y se queda en el tercer sitio. La exjefa de Gobierno aparece adelante con un 56% y el alcalde sacaría un 24%. El panista mejora sus resultados frente a Ebrard y sube a un 23%, pero no logra abandonar el tercer puesto. El morenista ganaría con un 51%, el mismo porcentaje que consigue contra Gálvez, y Colosio alcanzaría un 26%, según la encuesta.

Creel también sube al segundo lugar sin Colosio en la contienda. El diputado obtendría un 25% frente a Sheinbaum (un 59%) y Samuel García (un 16%). Su mejor escenario es contra Ebrard y García, sacaría un 28%. El exsecretario sería el más votado con un 55% y el gobernador García obtendría un 17% de las preferencias efectivas.

Metodología

La encuesta se realizó a 1.213 personas mayores de 18 años entre el 13 y el 17 de julio. Se basó en cuestionarios cara a cara en viviendas. Un 48% de los encuestados fueron hombres y el 52% fueron mujeres, con una muestra aleatoria y representativa por grupo de edad, sexo y nivel socioeconómico, de acuerdo con Enkoll.