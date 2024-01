Módulos del INE en Edomex registran largas filas

Cientos de vecinos de Nezahualcóyotl acudieron desde la medianoche de ayer y otros durante la madrugada de este lunes al inmueble ubicado en la calle Crisantemo para alcanzar una ficha que entregan los empleados del INE.

Algunos de los residentes denunciaron que también en esta oficina había personas que vendieron los lugares para que fueran de los primeros en pasar a sacar su mica, pero los empleados del INE sólo hicieron válida la ficha que ellos repartieron a los residentes que se formaron con anterioridad.

Ayer domingo, los ciudadanos reportaron que en el módulo de atención de la colonia Benito Juárez, también en Ciudad Neza, se vendieron los lugares en 500 pesos.

"Llegué a las cinco de la mañana, ayer llegué a las 6 de la mañana y estaba (la fila) hasta la otra esquina y ya no alcanzamos, ayer dieron 150 fichas y no alcancé y hoy vine a las cinco de la mañana, me tocó la 238, vamos a esperar hasta que nos toque", contó Dayana Michel, una joven de 18 años que tramitará por primera vez su credencial de elector.