Sí se castigaron actos de corrupción en mi gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"¿Hubo actos de corrupción en su gobierno? ¿Fueron castigados?", se le preguntó a López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 22 de enero en Palacio Nacional.

"Sí, sí, y no se permite la corrupción. Y hemos limpiado de corrupción al gobierno", respondió el Presidente.





"El éxito, en buena medida del gobierno, depende mucho en no permitir la corrupción porque, por no permitir la corrupción, hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos que antes se iban por el caño de la corrupción", agregó.

Reiteró el Presidente que la fórmula de su gobierno tiene que ver con acciones como no permitir la corrupción y no hacer un gobierno con lujos.

Luego de la serie de reportajes presentados por el periodista Carlos Loret de Mola que revelan que "cada vez son más integrantes" del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador "los que están exhibidos en corrupción y tráfico de influencias", el titular del Ejecutivo salió otra vez en defensa de sus hijos.

"Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto.

"Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencias, pues no estarían tranquilos. Si se es honesto, goza una de libertad, eso tiene un precio. Entonces por eso, lo material, el dinero no puede ser lo fundamental en la vida", dijo López Obrador.