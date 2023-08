Minimiza Morena en CDMX llamado de la UNAM para usar cubrebocas

En conferencia de prensa los legisladores Fernando Mercado y Octavio Rivero precisaron que en la capital del país no es necesario el uso del cubrebocas, aunque se dijeron respetuosos de quien quiera usarlo.

"Que eso se convierta en la métrica de lo que tiene que hacer todos, para eso existen autoridades nacionales e internacional que determinan si es necesario o no, y hoy en la vida pública de México y del mundo no es necesario el uso de cubrebocas. Es conveniente, sí, hay que hacerlo, pero que eso se convierta en un discurso político en la cual queramos es generar una condición o una idea de que estamos en una crisis sanitaria, esos es la parte que no se puede", indicó Fernando Mercado.