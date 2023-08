Juez de caso Xóchitl obedece a intereses oscuros.- Adán

CIUDAD DE MÉXICO .-Adán Augusto López Hernández afirmó que el juez que ordenó frenar los ataques presidenciales contra Xóchitl Gálvez obedece a intereses oscuros.

Entrevistado al término de un mitin en Río Verde, San Luis Potosí, el aspirante presidencial también calificó la resolución judicial de desproporcionada.

"Bueno, es que a todas luces el juez obedece a intereses oscuros. Es una resolución, una sujeción provisional a todas luces desproporcionada", expresó.

"Pues eso tiene que cambiar. Eso es lo que estamos luchando para que todo eso cambie, pero se va a dar el año próximo".

Un juez federal ordenó a López Obrador frenar expresiones de "malicia" y "discursos de odio" contra la aspirante presidencial de la Oposición.

Martín Santos, Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa, concedió una suspensión provisional en el amparo que promovió Gálvez tras la difusión en una mañanera de los ingresos de las empresas de la panista.

Ve a Oposición desesperada

En otro tema, López Hernández rechazó opinar sobre el proceso de selección de Va por México, aunque consideró que la Oposición está desesperada.

La "corcholata" de Morena aseguró que no ve cómo ni quién pueda detener el avance de la llamada Cuarta Transformación en 2024.

-¿Considera que el método (de la Oposición) es democrático?, se le preguntó al morenista.

"Yo no me voy a meter en esas cosas porque finalmente es una decisión desesperada de ellos, no tienen manera, pues, el día de hoy, de enfrentar con éxito un proceso electoral", comentó.

"Un día les digo (dije) que al paso que iban, iban a terminar poniendo en los parques un cartel de esos de 'se busca' para ver si se encontraban candidato".

-Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, ¿contra quién?, se le inquirió.

"Yo no me voy a meter en esas cosas porque no inicia todavía el proceso electoral, pero sí les puedo decir que no se ve en el horizonte cómo van a detener la Cuarta... ni con quién vayan a detener la Cuarta Transformación".

Sobre el proceso interno de Morena, López Hernández descartó cualquier riesgo de ruptura. No obstante, volvió a llamar a la unidad.