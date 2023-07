La apuesta de Samuel García a su esposa por seguidores en Threads

Por medio de una Instagram Stories, el mandatario regiomontano lanzó el reto a la empresaria e influencer.

"Te apuesto la Tesla a que voy a tener más seguidores que tú en el Threads", se escucha decir al gobernador a su esposa.

Por su parte, la influencer no dudó en responder al reto. "No me ganas".

Así, durante las últimas horas García Sepúlveda ha compartido el número de seguidores, donde se aprecia que la empresaria lleva la delantera.

Hasta el momento, Samuel García cuenta con 68 mil seguidores, mientras que a Mariana Rodríguez la siguen 103 mil internautas.

Samuel García abre cuenta en Threads y "teme" reacción de Elon Musk

Por medio de Threads, el gobernador estuvo activo en la nueva plataforma de Mark Zuckerberg, señalando a su rival.

"¿Se enojará mi compadre?", se lee en la publicación.

Ante ello, usuarios de redes sociales reaccionaron al respecto: "jajaja, tú le quitas el jale a San judas", "Ya valió", "No pongas eso... te van a desconectar la troca vía remoto", "Se cancela la fábrica", son algunos comentarios de internautas.

Finalmente, desde Twitter, el mandatario pidió que lo siguieran en la nueva red social.