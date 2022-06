Juez abre puerta a FGR para pedir captura de exmando del Cisen por caso Ayotzinapa

Sin embargo, no pudo ni siquiera intervenir en la diligencia debido a que el exfuncionario, quien hasta ahora cuenta con 25 años de trayectoria en dicho organismo y en el CNI, no se presentó porque padece covid-19 y según su defensa requiere apoyo de oxígeno.

Según las investigaciones, Mendoza Gandaria estuvo presente con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), durante un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", supuesto integrante de los Guerreros Unidos, cártel relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue torturado para confesar su presunta participación en la agresión cometida contra los jóvenes en septiembre de 2014.

En la audiencia, Javier Avendaño Sandoval, abogado de Mendoza Gandaria, solicitó diferir la diligencia al considerar que su cliente no se encuentra "física y mentalmente en condiciones" de permanecer en la misma.

El juez cuestionó al abogado por qué su cliente no se conectó si ello no le implica movilizarse, a lo que el jurista dijo no tener conocimiento.

Delgadillo Padierna le dio 48 horas para entregar a la FGR en originales la prueba de Covid-19 y el informe médico que presentó de manera digital para que la Fiscalía, a su vez, investigue la veracidad del diagnóstico y de dicho informe pues en el mismo no se advierte la gravedad del estado de salud de Mendoza Gandaria pero sí que se automedicó y que incluso ya excedió el tiempo recomendado por la Secretaría de Salud para mantenerse en aislamiento.

"Pese a que estaba debidamente notificado vía whatsapp y se le dio a conocer el ID de la reunión para que compareciera, no se conectó a pesar de que no era si él quisiera o no conectarse pues era una obligación", señaló el juez.

En consecuencia, el juzgador autorizó a la Fiscalía para solicitar cualquier acción legal que considere conveniente para obligar a Mendoza Gandaria a comparecer a juicio, como podría ser una orden de aprehensión.

Imágenes del interrogatorio por el que la FGR busca imputar al ex funcionario, fueron difundidas el 13 de junio de 2020 a través de un video en el que se observa al interrogado sin playera y con el rostro cubierto por una bolsa de tela negra.

De acuerdo con la FGR, Mendoza Gandaria es el hombre que aparece frente al Cepillo.

Según las investigaciones, el video fue filmado en enero de 2015 al interior de las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, en la calle de Moneda, en la alcaldía Miguel Hidalgo.