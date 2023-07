Jonathan Paredes sueña en unos Juegos Olímpicos

Después de un par de años complicados, donde no le salía nada bien y que en ocasiones se cuestionara su rendimiento, para este 2023, Jonathan Paredes asegura que eso quedó en el pasado y que este año todo pinta bien para regresar a la senda del triunfo.

"Toda esa pretemporada se reduce a tres segundos en el aire. Todo lo que entrenaste, lo que te imaginaste, pasa en ese momento y en un deporte de apreciación como los clavados o puede salir muy bien o muy mal", indicó en entrevista a EL UNIVERSAL Deportes.

Boston, la primera parada del campeonato de Red Bull Cliff Diving World Series, fue el renacer para el clavadista mexicano. Hace un año, tuvo una recaída en su lesión y no pudo concluir su participación. Hoy, su desarrollo y destreza, lo puso en práctica, lo desarrolló y hoy, ya se siente increíble.

"2021 fue un año bastante duro. En el 2022 no fui capaz de disfrutar un evento, emocionalmente fue muy malo. En Boston (primera parada) fue la apertura para decir si estoy listo o no estoy listo. El año pasado no terminé ni la competencia, en general bien y contento por cómo se dio el inicio del año".

Pero esto no fue nada sencillo, fue fundamental el apoyo de especialistas para que recuperara la confianza y conocer cuál es la razón principal del bloqueo mental que sufrió. Sin saberlo, era su perro.

"Estuve trabajando con una psicóloga porque a raíz de mi divorcio, el dejar España, el accidente, no sabía que me estaba afectando más. Al final, era mi perrito que dejé en España y yo no lo sabía. El bloqueo mental fue gigante, afortunadamente mi psicóloga está especializada en temas de separación y trabaja con deportistas. De repente me subía a la plataforma y todo lo que me había dicho ella (se olvidaba), llegaba y me acordaba del golpe y regresaba el temor. En el 2022 cerré muchas cosas y eso me permitió iniciar el año de una mejor manera".

Jonathan Paredes nunca pensó en el retiro y sueña con Los Ángeles 2028

A pesar de este duro paso en su carrera, "El maestro del estilo", nunca pensó en el retiro. El apoyo de las marcas, su psicóloga y su mentalidad ganadora, fue fundamental, para que esto no pasara.

"Nunca me planteé eso (retirarme), lo que sí me planteé muchas veces y fue muy duro y eso se convirtió el día a día fue ´si no soy capaz de volver hacer esto, qué voy hacer´. Yo pensaba cómo volver. He visto a muchos amigos y compañeros darse un golpe así, quedar mentalmente bloqueados y decir ´no me vuelvo aventar´, pero nunca pensé en retirarme".

El sueño de todo clavadista de altura es que su disciplina quedé en el calendario olímpico y Paredes espera que estén en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, de concretarse, ese sería su despedida perfecta.

"Yo me veo. No quisiera meterlo en la cabeza porque luego el golpe puede ser grande, de aquí al 2028 voy a tener 39 años. Me gusta pensarlo, imaginar la idea, pero no me obsesiono con eso. Yo sí visualizo un momento en el que diga ´Juegos Olímpicos y el inicio del cierre de mi carrera´. Imagínate cerrar con olímpicos con algo que yo saqué de mi cabeza cuando tenía 15 años, sería maravilloso. Lo máximo que me podría pasar en la vida".

La segunda parada del campeonato de clavados de altura se desarrollará en Francia este 18 de junio y Paredes se siente seguro de dar una mejor participación.

"París es un poco más cómodo. El agua es plana, el verano es insoportable, hay 40 o 42 grados, es seco. Pero esto es bueno porque eso muscularmente te ayuda más, estás más caliente del cuerpo que es básico. Visualmente es el lugar perfecto. Eso hace que París sea una competencia que puedo disfrutar. Seguro será difícil, pero yo quiero disfrutarlo y hacer lo mejor que pueda".