Desaparece jovencita de manera misteriosa

Olguín llegó con su madre al paradero de Indios Verdes este jueves, pasadas las 17.00 de la tarde. Habían quedado con su padre para que fuera a buscarlas.

Durante la espera, en torno a las 17.20, la madre decidió entrar a un baño público que hay junto a la estación del Metrobús, pero había un poco de fila y tuvo que esperar entre cinco y 10 minutos, cuenta. Su hija se quedó esperándola junto a la puerta metálica, afuera de los baños.

Para cuando la mujer salió, sobre las 17.30, la chica había desaparecido. "Mi hija ya no estaba", cuenta la señora Bustamante a este diario.

Lo único que recuerda es que pudo escuchar a la chica gritar: "¡Amá!" y, desde entonces, esos pocos minutos se han convertido en su peor pesadilla. "Estamos desesperados, por favor, ayúdennos", dice Rocío Bustamante. Jesús Olguín, el padre, dice que en cuanto desapareció marcaron a su número celular, pero ya estaba apagado.

El paradero de Indios Verdes, al norte de la ciudad, es uno de los lugares más transitados de la capital por su cercanía con el Estado de México. Olguín y su familia son de Ecatepec uno de los municipios más inseguros del país, especialmente para las mujeres.

Por esta estación pasan el Metro, el Metrobús, el Cablebús, varias rutas de autobuses y otras tantas de combis o pequeñas furgonetas.

Cada día millones de personas toman un transporte o se bajan en Indios Verdes. Alrededor se ha creado un mercado improvisado, un inmenso laberinto de lonas y puestos, donde es fácil perderse si uno no conoce el lugar.

Este viernes, más de 24 horas después de su desaparición, familiares, amigos y comerciantes que aceptaron pegar carteles con la cara de la chica, se repetían la misma pregunta: "¿Dónde está Ángela?".

La Fiscalía de la Ciudad de México ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y está recopilando videos que arrojen luz sobre lo que pasó la tarde del jueves.

En una de esas imágenes, captada por una cámara del C5 que grabó desde lejos el lugar, los padres cuentan que se ve cómo un hombre se acerca a la muchacha.

"Se ve que cómo alguien se le acerca y se la lleva. Es un hombre", dice la madre. "Sale de entre los puestos y se la lleva", reitera el padre. Para completar la información, las autoridades han solicitado a los comerciantes cercanos a los baños que puedan aportar las grabaciones de sus cámaras.

Sin embargo, Olguín se queja de que algunos puestos no están colaborando. "Dicen que no tienen imágenes de aquel día, que las cámaras no funcionan y otros han quitado las cámaras que tenían instaladas", protesta y agrega: "De esas imágenes depende la vida de mi hija".

SÓLO GRABA A RATOS

Un trabajador de uno de esos puestos asegura que la cámara que tiene solo la utiliza para grabar cuando se ausenta del negocio y que solo graba a ratos cuando la activa a través de la aplicación que tiene en el celular, llamada DMSS. "Ya se lo dije a los policías que vinieron esta mañana", asegura. Las últimas grabaciones que hay en la aplicación son del día de la desaparición, pero corresponden a las 20.00 horas y a las 22.00 horas. Más allá de eso, no hay nada. Su puesto está justo al lado de donde desapareció Ángela. "No vi nada fuera de lo normal, por aquí pasa mucha gente que sale del metrobús", responde.