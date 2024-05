Máynez a favor de que México participe en la prueba PISA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez se posicionó a favor de que México participe en la prueba PISA al considerar que las pruebas diagnósticas son importantes para la evaluación de los diferentes niveles educativos.

"A mí no me parece que nos haga un daño la evaluación, la comparación, al contrario. (...) Las pruebas diagnósticas estabilizadas son muy importantes, porque además no nada más estamos evaluando en educación básica, sino en todos los niveles educativos".

Al respecto, el candidato emecista explicó que está de acuerdo con que México se haya integrado a organismos internacionales como lo son TEDS y CRECE, y agregó que hace falta retomar pruebas como PLANEA.

"Pienso que no solamente PISA, que tenemos que retomar esfuerzos regionales como TEDS y como CERCE, que tenemos que retomar TALIS, que tenemos que retomar PLANEA, que era un buen instrumento".

Durante la charla ´10 para la Educación´, el político zacatecano pidió detener el adoctrinamiento de los estudiantes a través del sistema educativo y desmontar subsistemas u ocurrencias que no beneficien el desarrollo de los estudiantes, como las Universidades del Bienestar o los nuevos libros de texto gratuitos.

"Desmontemos subsistemas u ocurrencias como las mal llamadas universidades del bienestar que son la versión pública de las universidades patito, porque las presumen, pero yo no conozco a ningún hijo de jefa de gobierno, gobernador o gobernadora, secretario de educación que vaya a una universidad del bienestar. ¿Por qué quieren para las jóvenes y los jóvenes mexicanos?", cuestionó el candidato.

El abanderado por Movimiento Ciudadano agregó que se debe apostar por las políticas públicas de la mano de las tecnologías, como el aprovechamiento de la instalación de fibra óptica para garantizar la conectividad en diferentes comunidades.