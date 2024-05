Bette Midler se arrepiente por no haber demandado a Lindsay Lohan

CIUDAD DE MÉXICO.- Bette Midler revela el arrepentimiento que siente por no haber demandado a Lindsay Lohan, cuando la actriz tenía sólo 14 años, pues decidió abandonar un proyecto de televisión que ella protagonizaba y producía, pues -si bien- no tiene certeza de las razones que motivaron a "LiLo" para salir el show, insinuó que había sido por un capricho.

Midler, mejor conocida por su actuación en las películas "Abracadabra", estuvo de visita en el podcast del actor David Duchovny, "Fail Better", en donde relató una de las crisis que vivió en su carrera profesional, cuando se dio a la tarea de producir la serie de comedia "Bette", donde reflejaba algunos de los pasajes de su vida real, contados satíricamente.

La actriz eligió a Lindsay Lohan para que interpretara a su hija, a sólo dos años de que esta debutará en el mundo del cine con la cinta "Juegos de gemelas" (1998).

Sin embargo, Bette recordó que Lohan sólo se presentó a la filmación del programa piloto y no volvió a presentarse, situación que la puso en aprietos y que comprometió el futuro del show, pues en ese momento, por su inexperiencia como productora, no supo proceder de la manera correcta.

Aunque la famosa no llegó a conocer los motivos por los que Lindsay no volvió a filmar el programa, parecía molesta al rememorar la ausencia de la joven actriz en el set:

"Ella decidió que no quería hacerlo, o que tenía otros asuntos que resolver, entonces Lindsay Lohan salió del edificio y le dije: ´-Bueno, ¿ahora qué haces? y el estudio no me ayudó, fue extremadamente caótico".

Bette lamentó que la producción no la instruyera en cómo debía actuar o cuál era la decisión correcta a tomar, pues en ese momento no pensó en la posibilidad de proceder legalmente, sin embargo, expresó que, de haber sabido que estaba en su derecho, lo hubiera hecho.

"Si hubiera estado en mi sano juicio, o si hubiera sabido que mi parte de mis deberes era levantarme y decir: ´-esto no sirve en absoluto, voy a demandar", entonces habría hecho eso", aseguró.

Los problemas no quedaron ahí, pues con todo y los inconvenientes, "Bette" comenzó a transmitirse en CBS en el año 2000, pero fue cancelada antes de que terminaran de aparecer los 22 episodios, pues sólo fueron presentados 16, debido a los bajos niveles de audiencia.

En este contexto, Midler tuvo que reconocer que el deseo de realizar una serie autobiográfica no fue buena idea, pues pese a que no fue el primer proyecto que produjo, sí lo fue en el género de comedia, que funciona a un ritmo y estrategias diferentes a las aplicables en el teatro, ámbito donde sí tenía experiencia.

"Fue un gran, gran, gran error, creo que por varias razones, fue la motivación equivocada, era una parte de los medios que simplemente no entendía, yo lo vi, lo agradezco, lo disfruté, pero no sabía lo que significaba hacerlo", reconoció.

Sus declaraciones tienen lugar sólo unos días después de que Lindsay compartiera una foto junto a Bette, en su cuenta de Instagram, en donde destacó la gran experiencia que fue para ella trabajar con la famosa actriz.

"Me lo pasé genial filmando con la increíble Bette Midler", escribió LiLo.