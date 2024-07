Nunca me he robado un peso, ni me paseo en Dubái: Corral

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante lo que calificó como una "ofensiva mediática" y "jurídica" de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y del exgobernador priista César Duarte, el exmandatario panista de esa entidad, Javier Corral, respondió que "no es igual" ante una acusación de supuesto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

A través de un video publicado en redes sociales, el próximo senador de Morena y cercano a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que nunca en su vida se ha robado un peso, además que no posee propiedades ni viaja al extranjero.

"Yo no poseo ranchos ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas; pero, sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he utilizado ninguno de los cargos que he ocupado, para hacer negocios. A mí no me mueve el dinero ni me caracteriza el cinismo", dijo al acusar campañas de desinformación.

Corral aseguró que vendrán más ataques con César Duarte fuera de la prisión "y sus operadores organizados": "Están dispuestos a todo".

Mencionó que después de casi tres años que dejó ser gobernador de Chihuahua y cuatro intentos de juicio político que no han trascendido, "ahora se me inician procedimientos de investigación administrativa y penal en una acción desesperada, cuyo propósito es inhabilitarme y tratar de impedir mi llegada al Senado de la República".

Calificó como "chafa", "ridícula" y "burda" la acusación de supuesto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Aseguró que la persecución en su contra fue porque decidió enfrentar la corrupción.