Inician México-EU consultas informales por maíz transgénico

Esto es con el fin de no terminar en un panel de arbitraje internacional

"Me parece que ya ahorita estamos en unas consultas previas a una consulta formal bajo el T-MEC; el diálogo entre autoridades es permanente y yo me atrevería a decir que ese proceso de consultas ya se está llevando porque lo que no se quisiera pues es que haya un reclamo formal de iniciar bajo el propio T-MEC un nuevo proceso de consultas como sucedió en energía", explicó De Rosenzweig.

Lo que buscan los dos gobiernos es abordar ese tema de manera previa a que pudiera considerarse el inicio de un nuevo proceso de consultas en una solicitud ya hecha bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en este caso por maíz amarillo.

La semana pasada, el Presidente López Obrador se reunió con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, con el fin de intercambiar puntos de vista de diversos temas, entre ellos los de la inconformidad de los estadounidenses por prohibir en México las importaciones de maíz amarillo.

"Antes de pensar en un panel, tiene que haber diálogo y entiendo que esa fue la razón por la cual vino el secretario de Agricultura a México recientemente", afirmó.

Se trata de un tema que para Estados Unidos es prioritario porque México es el principal destino de las exportaciones de ese grano y la prohibición de sus importaciones al País genera una molestia para los agricultores estadounidenses.

De Rosenzweig comentó que es un equivalente al disgusto de México generado por la interpretación de las reglas de origen del T-MEC de la industria automotriz, pues Estados Unidos es el principal destino de exportación de los vehículos fabricados en el País.