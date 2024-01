INE amplía horarios para tramitar credencial para votar

CIUDAD DE MÉXICO.- La credencial del INE, además de que sirve a los mexicanos para identificarse, es indispensable para poder ejercer el derecho al voto de los ciudadanos.

Por ello, no contar con esta resultaría perjudicial, ya que su uso se extiende a otros ámbitos, sobre todo burocráticos, en donde es prácticamente seguro que se solicite.

Por esta razón, el Instituto Nacional Electoral (INE) extendió los horarios de atención de los Módulos de Atención Ciudadana. El horario de servicio es de 8:00 a 24:00 horas.

Es importante remarcar que este lunes 22 de enero es el último día para tramitar o actualizar la credencial para votar, así lo anunció el instituto.

La atención se brindará directamente, puesto que ya no hay citas en el portal, por lo que se debe sacar ficha para recibir el servicio que se requiera.

Largas filas y presunta venta de lugares

En días recientes se han registrado largas filas en los distintos módulos de atención del INE, debido a que la fecha límite para realizar gestiones de la credencial para votar estaba próxima. Hoy, lunes, en su último día, no es la excepción.

Ayer domingo, ciudadanos reportaron que en el módulo de atención de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Neza, se vendieron los lugares en 500 pesos.

Este lunes el número de vecinos que están en la fila supera con mucho a los que se presentaron ayer a la oficina electoral de la colonia Benito Juárez.

"Llegué a las cinco de la mañana, ayer llegué a las 6 de la mañana y estaba (la fila) hasta la otra esquina y ya no alcanzamos, ayer dieron 150 fichas y no alcancé y hoy vine a las cinco de la mañana, me tocó la 238, vamos a esperar hasta que nos toque", contó Dayana Michel, una joven de 18 años que tramitará por primera vez su credencial de elector.

Edgar, quien hará el cambio de domicilio de su mica, llegó a las 4:30 de la madrugada y ya había casi 200 personas formadas, pero muchas de ellas apartaron los espacios para venderlos a los que arribaran más tarde.

Los trabajadores del INE que entregaban fichas a los ciudadanos formados comentaron a EL UNIVERSAL que no hay límite de lugares para el último día, pues la atención se les brindará hasta la medianoche.